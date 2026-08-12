Молодо-зелено

Псковская область вошла в число пилотных регионов по созданию государственных тепличных комплексов, получила второе место в федеральном рейтинге по управлению лесами и постепенно решает проблемы советского экологического наследия. Обо всем этом в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Технологический прорыв в Невельском округе

Открытие современного тепличного комплекса в Невельском муниципальном округе — одно из значимых событий в регионе. Объект, построенный в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и президентского национального проекта «Экологическое благополучие», был принят 31 июля. На его создание ушло всего 3,5 месяца — срок по меркам капитального строительства рекордный. «Создание тепличного комплекса — это самый финансово емкий объект этого года. Хочу отметить, что до этого и по национальному проекту «Экология», и сейчас по проекту «Экологическое благополучие» тепличные комплексы не создавались. Псковская область оказалась в числе пилотных проектов, где такие объекты начали создавать с этого года», — подчеркнул Виктор Мусатов. Сложность заключалась в том, что софинансирование выделялось на один год, объект не был переходящим. Тем не менее все работы уложились в установленные сроки. Теплица имеет впечатляющие размеры: 80 метров в длину и 16 в ширину. Но главное — это уровень автоматизации, который ранее был недоступен государственным лесным питомникам региона. По словам министра, в комплексе предусмотрено автоматическое поддержание давления между стенками, что важно для микроклимата. Система сама проветривает помещение в зависимости от температуры и влажности. Но самое интересное — это автоматическая линия высадки. «Закладывается кассета, и уже дальше в нее автоматически загружаются семена, автоматически делаются сами лунки, автоматический полив и автоматическая засыпка перлита. Полностью приготовленный объект можно раскладывать на рамки», — описал процесс министр. Рампа полива, установленная как в самой теплице, так и на площадке закаливания рядом с ней, выполняет сразу несколько функций — она служит не только для полива, но и для подкормки семян, а также для их обработки.

Мощность нового комплекса — порядка 544 тысяч сеянцев в год. Это существенный объем для Псковской области. Ранее у государственных организаций таких тепличных комплексов не было, они существовали исключительно у частных предприятий. Теперь же регион делает ставку на самообеспечение. «Основная задача — чтобы субъект был полностью обеспечен собственным посадочным материалом. Мы не можем полностью зависеть только от бизнеса, нужна определенная подстраховка со стороны государства», — пояснил Виктор Мусатов. Выращивать здесь будут исключительно сосну и ель — именно эти две породы используются для искусственного лесовосстановления в регионе. Семена, как подчеркнул министр, используются только свои, псковские. Их качество оценивает специализированный центр защиты леса. Первые саженцы из этой теплицы с закрытой корневой системой уже в следующем году можно будет пересаживать в лес. У такого материала, по словам Виктора Мусатова, выше выживаемость, и высаживать их нужно меньше на единицу площади. Обслуживать сложное хозяйство будут специалисты подведомственного учреждения — питомника, который уже много лет работает в Невельском округе. «На начальном этапе, наверное, придется заключать договор на сопровождение с организациями, которые занимаются этим профессионально. Новых рабочих мест появится немного, но несколько человек на постоянной основе добавится. Людей мы обучим, они будут там постоянно работать», — добавил министр. Что касается развития комплекса в будущем, то здесь все будет зависеть от востребованности. Если сеянцы окажутся нужны в большем объеме, регион намерен выходить с предложениями в Рослесхоз и доказывать необходимость расширения.

Второе место: как оценивают псковские леса

Еще одним значимым событием этого года стало присвоение Псковской области категории «Т» по лесосырьевому потенциалу. Это группа регионов с наиболее серьезными лесными ресурсами. В нее вошли восемь субъектов Северо-Западного федерального округа (за исключением Санкт-Петербурга, Ненецкого округа и Калининграда), а также Кировская область, Пермский край и Костромская область. «Это непростая группа. Это даже не высшая и не первая лига, это борцы с разными весовыми категориями», — образно выразился Виктор Мусатов, комментируя попадание региона в столь сильную компанию. Рослесхоз оценивает эффективность исполнения переданных полномочий по 25 показателям, объединенным в семь групп. Учитывается использование лесов, финансово-экономическая деятельность, охрана, защита, воспроизводство лесов и лесной надзор. Это интегральный показатель, а не один вырванный из контекста критерий. И по итогам оценки Псковская область заняла второе место в своей группе. Какие бонусы дает такое высокое место? По словам министра, это серьезный аргумент при защите бюджета. «Мы каждый год при защите бюджетных корректировок пытаемся добиться финансирования. Когда это получается — как с тепличным комплексом. Когда-то — в меньшей степени, потому что приоритеты идут на уровне страны. Но область уже не может выпасть из этой группы», — заявил Виктор Мусатов. Говоря о лесовосстановлении в текущем году, министр отметил, что работы еще не завершены, но идут по графику. Весь процесс складывается из двух составляющих: искусственное лесовосстановление (посадка сосны и ели) и содействие естественному возобновлению на участках, где позволяют почвенные характеристики. План на этот год — порядка 6,5 тысяч гектаров. На сегодняшний день искусственное лесовосстановление выполнено на 98%. Остальные работы завершатся к октябрю.

Пожары, камеры и человеческий фактор

Лесные пожары остаются одной из самых острых тем для любого региона с серьезным лесным фондом. В Псковской области, где леса занимают 40% территории, к этой теме относятся с особым вниманием. В этом году, по данным министерства, ликвидировано 50 пожаров на площади 44,5 гектара. Для сравнения: в прошлом году было всего 19 пожаров, но то лето выдалось дождливым. А в жарком 2005 году их количество превысило 1100. «Эффективность лесопожарных формирований нужно проверять в условиях, когда ты оказался в сложных погодных условиях, ближе к 2005 году. Нельзя скрывать, что погодный фактор влияет на пожарную опасность», — признал министр. Плановый показатель на год установлен на уровне 119 гектаров, и, по словам Виктора Мусатова, регион должен в него уложиться. При этом на количество самих пожаров влиять сложно — основная причина возгораний, как и прежде, человеческий фактор. «Это весенние переходы огня с прилегающих земель, неосторожное обращение с огнем. И это не всегда зоны рекреации. Бывает, один-два человека ушли куда-то далеко, и мы получили пожар. Нам нужно думать, как туда с вездеходом, с водой выдвигаться, откуда брать помпы, рукава раскатывать», — описал министр типичную ситуацию.

Техническое оснащение лесопожарных служб в этом году пополнилось. В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» приобретен один трактор и четыре автомобиля УАЗ. Кроме того, была произведена замена 10 камер системы видеомониторинга «Лесохранитель». Всего в области работает 93 таких камеры. Система, разработанная в Псковской области, уже шагнула далеко за пределы региона и используется по всей стране. «Сама система создавалась достаточно давно, и камеры после длительной эксплуатации требовали замены. Те камеры, которые мы сейчас заменили, по сути не уступают тем, которые мы тогда закупали у не совсем дружественных стран», — отметил Виктор Мусатов. Планируется ли замена всех 93 камер? По словам министра, только по мере необходимости. Мониторинг пожарной опасности в регионе выстроен как многоуровневая система. Это и космический мониторинг Рослесхоза, и авиапатрулирование (в этом году совершено 10 вылетов с налетом более 50 часов), и наземное патрулирование, и работа камер «Лесохранителя», и, конечно, звонки от населения. «Мы от каждого человека готовы слушать», — подчеркнул Виктор Мусатов. Что касается торфяных пожаров, они, по словам министра, случаются преимущественно осенью. Но и здесь главная причина — антропогенный фактор. Случаи возгорания от грозовых разрядов единичны — не более пяти в год.

Незаконные рубки и арендаторы: конфликт интересов

Тема незаконных рубок в этом году, к счастью, не столь болезненна, как раньше. По словам Виктора Мусатова, на сегодняшний день зафиксировано 20 незаконных рубок на всю область. Объем незаконно заготовленной древесины — порядка 200 кубометров. Это несоизмеримо меньше, чем в прошлые годы, когда две крупные рубки в Невельском и Печорском районах составляли львиную долю всей статистики. «Нужно понимать, что леса занимают 40% территории области, и полностью искоренить преступления на такой территории — задача сложная. Но пока ситуация под контролем», — отметил министр. Однако тревогу у населения часто вызывают не столько незаконные рубки, сколько законные, но непонятные обывателю. Люди жалуются на то, что в лесу появляются дороги, остаются порубочные остатки, исчезают привычные участки леса. Виктор Мусатов призвал жителей обращаться в лесничества с любыми вопросами. «Мы благодарны всем, кто пишет нам такие обращения. У нас есть структура на местах — лесничества. Все факты проверяются. Важно, что выстроен диалог между тем, кто обращается, органами управления и подведомственной организацией», — сказал министр. Говоря о дисциплине лесозаготовителей, Виктор Мусатов признал, что есть определенные сложности с лесовозными дорогами. «У арендатора есть ответственность за лесные дороги. Нужна работа транспортной инспекции. Но большая часть арендаторов ответственно относится к этому, потому что никому не понравится, если на частной машине нельзя доехать до населенного пункта», — пояснил он.

Волки, медведи и бакланы: кто кого в псковских лесах?

Вопросы численности животных традиционно вызывают живой интерес у псковичей. Как сообщил Виктор Мусатов, в целом по охотничьим видам ситуация стабильная. Последним видом, который был добавлен в перечень охотничьих, стал благородный олень — его численность в ряде муниципальных округов уже позволяет проводить квотирование. А вот с волками ситуация остается тревожной. В прошлом году добыто около 350 особей, выплачиваются премии за их добычу. «Проблема в двух вещах: увеличение численности и высокая активность в районах населенных пунктов. Традиционные объекты питания волка — копытные. Их численность сейчас минимальна, поэтому хищник начинает активничать возле деревень. Охота на волков трудоемкая и финансово емкая. Охотников-частников, которые могли бы организовать охоту, не так много», — констатировал министр.

Медведи — еще одна головная боль. При общей квоте на прошлый год в 490 особей добыча составляет лишь 20-30%. Причина — отсутствие спроса на мясо и шкуру, а также риски, связанные с охотой. «Медведь начинает появляться даже в тех районах, где в моем детстве его вообще не было. Там, где есть реальная угроза жизни и здоровью людей, мы принимаем решение о регулировании численности и добычу осуществляем», — заверил Виктор Мусатов. Отдельный разговор - бакланы. Когда-то экзотическая для региона птица теперь стала обычным явлением. «Их ареал расширился по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Колонии бакланов уже не редкость. Мы внесли баклана в перечень охотничьих видов. Но бороться с ним сложно. Опыт других республик сводится к борьбе вокруг рыбохозяйственных хозяйств. Нужно принимать это как должное — теперь такая птица тоже есть», — подытожил министр.

Экологическое наследие