Облздрав рассказал о работе процедурных кабинетов в поликлиниках Великих Лук

Процедурные кабинеты в поликлиниках №1, №2 и №3, вопреки всем слухам, работают с понедельника по пятницу. Назначения для капельниц, введения уколов и иных манипуляций осуществляется врачом государственной поликлиники на основании стандартов оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций. «Только в случае необходимости курсового лечения (уколы, капельницы) пациент направляется на лечение в дневной стационар поликлиники», – отметили в облздраве.

Манипуляции по назначению врачей частных клиник в процедурных кабинетах не делаются. Если пациент приходит с таким назначением, сначала он направляется на прием к терапевту или узкому специалисту, чтобы подтвердить диагноз и выдать направления или отказ в введении лекарственных препаратов. В процедурном кабинете в том числе не введут лекарства, которые пациент принес с собой.

«Медицинская организация не знает где приобретался препарат, его подлинность, условия хранения и транспортировки. Введение таких лекарств может привести к нежелательным последствиям, зачастую опасным для жизни и здоровья пациента. Государственная система здравоохранения несёт ответственность за безопасность пациентов. Все услуги оказываются исключительно по утверждённым медицинским протоколам», – отметили в министерстве здравоохранения Псковской области.