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Политика / Выборы

В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих

13 августа 2026 года, 14:21

В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Избирательной комиссии.

В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Интерактивная карта работает в режиме реального времени «24/7».

С помощью неё можно посмотреть, сколько впервые голосующих в муниципалитетах Псковской области, найти территориальную избирательную комиссию.

«Карта покажет точный адрес и построит маршрут через Яндекс.Карты или даст возможность сразу позвонить», – поделились в облизбиркоме.

В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Также на платформе можно стать волонтером на выборах. Прямо на интерактивной карте доступен быстрый переход на сайт «Добро.РФ», где можно подать заявку.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

«Сделать свой первый осознанный выбор теперь ещё проще. <…> Мы делаем всё, чтобы тебе было удобно и легко сделать свой первый шаг в будущее страны», – прокомментировали в Избирательной комиссии Псковской области.

В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Напомним, голосование в рамках выборов продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. На территории Псковской области проходят пять избирательных кампаний: выборы Государственной Думы России девятого созыва, депутатов регионального Законодательного Собрания восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях Псковского, Невельского и Новоржевского муниципальных округов.

Ранее сообщалось, что заявление на участие в ДЭГ подали 14 153 жителя региона.

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