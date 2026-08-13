В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Избирательной комиссии.
В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Избирательной комиссии.
Интерактивная карта работает в режиме реального времени «24/7».
С помощью неё можно посмотреть, сколько впервые голосующих в муниципалитетах Псковской области, найти территориальную избирательную комиссию.
«Карта покажет точный адрес и построит маршрут через Яндекс.Карты или даст возможность сразу позвонить», – поделились в облизбиркоме.
Также на платформе можно стать волонтером на выборах. Прямо на интерактивной карте доступен быстрый переход на сайт «Добро.РФ», где можно подать заявку.
Ознакомиться с картой можно по ссылке.
«Сделать свой первый осознанный выбор теперь ещё проще. <…> Мы делаем всё, чтобы тебе было удобно и легко сделать свой первый шаг в будущее страны», – прокомментировали в Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, голосование в рамках выборов продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. На территории Псковской области проходят пять избирательных кампаний: выборы Государственной Думы России девятого созыва, депутатов регионального Законодательного Собрания восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях Псковского, Невельского и Новоржевского муниципальных округов.
Ранее сообщалось, что заявление на участие в ДЭГ подали 14 153 жителя региона.