В Псковской области создали интерактивную карту для впервые голосующих. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Избирательной комиссии.

«Карта покажет точный адрес и построит маршрут через Яндекс.Карты или даст возможность сразу позвонить», – поделились в облизбиркоме.

С помощью неё можно посмотреть, сколько впервые голосующих в муниципалитетах Псковской области, найти территориальную избирательную комиссию.

Также на платформе можно стать волонтером на выборах. Прямо на интерактивной карте доступен быстрый переход на сайт «Добро.РФ», где можно подать заявку.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

«Сделать свой первый осознанный выбор теперь ещё проще. <…> Мы делаем всё, чтобы тебе было удобно и легко сделать свой первый шаг в будущее страны», – прокомментировали в Избирательной комиссии Псковской области.