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Общество

Лекторий будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове

12 августа 2026 года, 17:17

Лекторий будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Лекторий будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове

Фото редакции

В парке Куопио (Финском парке) все дни фестиваля будет открыт шатёр-лекторий. Там будут проходить и лекции, и мастер-классы. «Отличная возможность узнать что-то новое и обсудить интересные темы», – подчеркнули организации мероприятия.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте фестиваля: leshuga.ru.

Попасть на мероприятие может любой желающий. Вход свободный. «Но мест немного – лучше прийти пораньше!» – уточнили в Театрально-концертной дирекции региона.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2026» будет проходить в парке Куопио (Финский парк) три дня – с 14 по 16 августа.

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