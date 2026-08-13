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Общество

МЧС России призвало родителей неотрывно следить за детьми у воды

13 августа 2026 года, 15:39

Спасатели напоминают о шести ключевых правилах безопасности на водоемах в летний период. Об этом сообщается в официальной памятке МЧС России.


Основной причиной гибели детей на воде, по статистике МЧС, становится потеря зрительного контакта со стороны взрослых, которые отвлекаются на смартфоны.

Как подчеркнули в федеральном ведомстве, трагедии происходят не только на диких пляжах, но и в местах, которые считаются привычными для купания. В связи с этим спасатели призывают родителей исключить использование мобильных телефонов во время отдыха у воды и сосредоточить все внимание на детях.

Специалисты МЧС акцентируют внимание на необходимости выбора только официально оборудованных пляжей. Присутствие спасателя на вышке, по их словам, является критическим фактором и может спасти жизнь в экстренной ситуации.

Граждан в том числе призывают не игнорировать запрещающие таблички и предупреждающие буйки: эти знаки указывают на опасные свойства дна, сильное течение или зоны, где помощь может подоспеть слишком поздно.

Отдельным пунктом выделен запрет на прыжки с обрывов и использование надувных матрасов людьми, не умеющими плавать. В МЧС предупредили, что все это может привести к переломам шейного отдела позвоночника и потере управления на воде.

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