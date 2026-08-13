Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Автомобили Range Rover и ВАЗ-2115 столкнулись у дома №6 на Крестовском шоссе.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Решался вопрос о госпитализации.
На месте происшествия работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.