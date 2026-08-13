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Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

13 августа 2026 года, 09:21

Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

Фото: группа «Псковская сводка» в ВК

Автомобили Range Rover и ВАЗ-2115 столкнулись у дома №6 на Крестовском шоссе.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Решался вопрос о госпитализации.

На месте происшествия работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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