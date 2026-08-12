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Происшествия / Преступление

Машинист и его помощник предстанут перед судом за кражу 103 кг дизельного топлива в Порхове

12 августа 2026 года, 17:52

Машинист и его помощник предстанут перед судом за кражу дизельного топлива в Порхове, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Машинист и его помощник предстанут перед судом за кражу 103 кг дизельного топлива в Порхове

Фото Андрея Степанова

В июне обвиняемые в рабочее время слили из локомотива, который находился на станции «Порхов», 103 кг дизельного топлива. Преступные действия машиниста локомотива и его помощника пресекли транспортные полицейские.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 30 – пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц).

Дело в Порховский районный суд для дальнейшео рассмотрения по существу.

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