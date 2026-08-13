119 км ЛЭП в Псковской области фактически заново построят «Россети Северо-Запад» в 2026 году. Реализацию Программы повышения надежности электроснабжения региона в ходе выездного совещания обсудили губернатор Михаил Ведерников и гендиректор компании Вячеслав Торсунов, сообщили «Псковской правде» в организации.

По словам главы «Россети Северо-Запад», в текущем году энергетики смонтируют на линиях электропередачи в Псковской области 119 км изолированного провода, установят 11 реклоузеров и 1 772 опоры. Благодаря проведенным работы надежность электроснабжения будет повышена для 116 населенных пунктов региона.

Также до конца года компания закупил 28 бригадных автомобилей и вездеходов и десять резервных источников электроснабжения общей мощностью 1 МВт.

«Повышение надежности электроснабжения – наша общая задача с энергетиками, и мы видим реальную работу компании «Россети Северо-Запад» в этом направлении. При этом мы понимаем: без системных решений комплексная модернизация устаревшей инфраструктуры невозможна. Поэтому будем продолжать совместную работу по привлечению федерального финансирования», – подчеркнул Михаил Ведерников.