119 км ЛЭП в Псковской области фактически заново построят «Россети Северо-Запад» в 2026 году. Реализацию Программы повышения надежности электроснабжения региона в ходе выездного совещания обсудили губернатор Михаил Ведерников и гендиректор компании Вячеслав Торсунов, сообщили «Псковской правде» в организации.
По словам главы «Россети Северо-Запад», в текущем году энергетики смонтируют на линиях электропередачи в Псковской области 119 км изолированного провода, установят 11 реклоузеров и 1 772 опоры. Благодаря проведенным работы надежность электроснабжения будет повышена для 116 населенных пунктов региона.
Также до конца года компания закупил 28 бригадных автомобилей и вездеходов и десять резервных источников электроснабжения общей мощностью 1 МВт.
«Повышение надежности электроснабжения – наша общая задача с энергетиками, и мы видим реальную работу компании «Россети Северо-Запад» в этом направлении. При этом мы понимаем: без системных решений комплексная модернизация устаревшей инфраструктуры невозможна. Поэтому будем продолжать совместную работу по привлечению федерального финансирования», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Фото: скрин видео «Россети Северо-Запад»
В ходе выездного совещания в том числе был проверен ход реконструкции ЛЭП в Стругокрасненском района. К ноябрю энергетики смонтируют на линиях электропередачи 285 опор и 17 км изолированного провода. Реконструкция повысил надежность электроснабжения поселка Струги Красные и деревень Гусинова Гора, Хитрый Бор и Замошье. На сегодняшний день работы на объекте ведутся по графику.
«Реализация Программы повышения надежности электроснабжения Псковской области — одна из наших приоритетных задач. До конца 2028 года реконструируем 428 километров ЛЭП. На эти цели планируем направить 3,6 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Это позволит устранить наиболее «узкие» места в электросетевом комплексе Псковской области. Будем продолжать работать совместно с регионом для системной модернизации сетей с учетом изменения климата», – прокомментировал генеральный директор «Россети Северо-Запад».