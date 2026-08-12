Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В «Шпаргалке для родителей» Елены Синевой расскажут о грантовых проектах и их помощи в развитии дошкольников

12 августа 2026 года, 17:00

О сотрудничестве детского сада с семьями и современных подходах к дошкольному образованию расскажут в новом выпуске программы «Шпаргалка для родителей» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM). Ведущая программы – директор гимназии №29 Елена Синева. 

В «Шпаргалке для родителей» Елены Синевой расскажут о грантовых проектах и их помощи в развитии дошкольников

В этот раз гостьей эфира станет заведующая детским садом «Чебурашка» Виолетта Кобак. Вместе с Еленой Синевой она обсудит, как сказки, поэтические мастер-классы и прогулки по историческим местам Пскова помогают детям раскрыть способности и лучше узнать родной город, почему родителям важно участвовать в образовательных и грантовых проектах, и как создать единое пространство воспитания для ребёнка дома и в детсаду.

Слушатели программы в том числе узнают о семейном краеведческом проекте «Путешествие сквозь историю Пскова», проекте «Ребёнок-поэт» и фестивале сказок народов России. Помимо этого, Виолетта Кобак поделится опытом привлечения родителей к совместным инициативам, а также объяснит, почему грант прежде всего является инструментом для решения задач, важных для семей и детского сада.

Слушайте программу в четверг, 13 августа, в 09:20, 12:20 и 20:20 на волнах радиостанции «7 НЕБО».

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радио «7 НЕБО» и министерства образования Псковской области. Программа выходит в эфир каждый четверг, а видеоверсию можно посмотреть в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа