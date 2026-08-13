Жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов в Пскове пройдет 19 августа

Изменились дата, место и время жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и регионального ЗакСобрания восьмого созыва. Проведет её Избирательная комиссия Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в облизбиркоме.

Жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации пройдет в среду, 19 августа, в 15:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, зал заседаний Законодательного Собрания Псковской области (третий этаж, правое крыло)

Партиям, имеющим региональную группу кандидатов, и зарегистрированным кандидатам по соответствующим одномандатным избирательным округам на выборах рекомендуется в срок до 18:00 17 августа подать в Избирательную комиссию Псковской области письменные заявки на участие в жеребьевке по почте iksrf_60@mail.ru.