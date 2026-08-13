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Общество

Сенатор Мельникова посетила смену лидеров в печорском лагере «Стремительный»

13 августа 2026 года, 11:18

Сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова вместе с министром образования региона Александром Сорокиным посетила смену лидеров «Я в мире, мир во мне» в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе. Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Сенатор Мельникова посетила смену лидеров в печорском лагере «Стремительный»

Фото из соцсетей Натальи Мельниковой

Наталья Мельникова и Александр Сорокин познакомились с территорией лагеря, пообщались с ребятами, посмотрели, как организована их жизнь и работа.

«Очень приятно видеть столько активных, открытых и увлечённых подростков из разных муниципалитетов нашей области», – подчеркнула сенатор.

По её словам, смена лидеров «Я в мире, мир во мне» проходит в Псковской области с 2019 года. Участие в ней в этом году принимают 80 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 23 округов. Они учатся работать в команде, находить единомышленников, проявлять инициативу, справляться с конфликтами и становиться уверенными в себе.

Сенатор Мельникова посетила смену лидеров в печорском лагере «Стремительный»

Фото из соцсетей Натальи Мельниковой

Четыре выпускника прошлых смен в текущем году вернулись в «Стремительный» в качестве вожатых. Сенатор назвала это лучшим примером того, как подобные проекты помогают ребятам расти и брать на себя ответственность.

«Как сенатор от Псковской области, считаю очень важным поддерживать инициативы, которые помогают нашей молодёжи раскрывать свои способности, верить в себя и не бояться реализовывать собственные идеи», – подчеркнула Наталья Мельникова и поблагодарила организаторов, педагогов и всех, кто создает атмосферу.

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