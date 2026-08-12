Масштабный ремонт педиатрического отделения ведется в великолукской поликлинике №3

Масштабный ремонт педиатрического отделения ведется в поликлинике №3 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной больницы. Об этом сообщает портал «Luki-News» со ссылкой на главврача больницы Евгения Панферова.

Работы в отделении сегодня идут полным ходом. «По площадям и номенклатуре кабинетов отделение будет рассчитано на 50 посещений в смену. Предусмотрены все необходимые площади, которые будут обеспечивать полноценную амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению», – поделился Евгений Панферов.

Главный врач Псковской областной больницы в том числе прокомментировал разделение потоков детского и взрослого населения: «Наша цель – создать максимально комфортные условия пребывания наших маленьких пациентов».