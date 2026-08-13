Псковскую область на Спартакиаде учащихся России представляют четыре спортсмена

Псковскую область на Спартакиаде учащихся России представляют четыре великолукских лучника. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

XIII Летняя спартакиада учащихся РФ по стрельбе из лука проходит в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях принимают 206 спортсменов из 28 регионов России.

Псковскую область на их представляют Никита Панов, Мария Федотова и Кристина Ковалёва, заявленные в блочном луке, и Алина Жбанова, заявленная в классическом.

Никита Панов по итогам классификации занял 11-е место из 50 спортсменов. Кристина Ковалева этой дисциплине стала 26-й из 47 лучниц, а Мария Федотова – 44-й. Алина Жбанова по итогам классического лука стала 32-й из 59 участниц.