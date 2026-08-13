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Спорт / Соревнования

Псковскую область на Спартакиаде учащихся России представляют четыре спортсмена

13 августа 2026 года, 15:54

Псковскую область на Спартакиаде учащихся России представляют четыре великолукских лучника. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Псковскую область на Спартакиаде учащихся России представляют четыре спортсмена
Никита Панов
Фото: РФСЛ

XIII Летняя спартакиада учащихся РФ по стрельбе из лука проходит в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях принимают 206 спортсменов из 28 регионов России.

Псковскую область на их представляют Никита Панов, Мария Федотова и Кристина Ковалёва, заявленные в блочном луке, и Алина Жбанова, заявленная в классическом.

Никита Панов по итогам классификации занял 11-е место из 50 спортсменов. Кристина Ковалева этой дисциплине стала 26-й из 47 лучниц, а Мария Федотова – 44-й. Алина Жбанова по итогам классического лука стала 32-й из 59 участниц.

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