Котельную в Стругах Красных проинспектировал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в Стругокрасненский район сегодня, 12 августа, проинспектировал котельную №3 в Стругах Красных, в которой были проведены работы по замене котла, пишет ПАИ.

Михаила Ведерникова там встретили министр строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева и глава Стругокрасненского района Александр Волков.

Городскую котельную глава региона посетил с целью ознакомления, как ведется подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

На объекте старый котел со 100-процентным износом заместили на новый щеповой котел КВУ-1500М мощностью 15 МВт с дополнительной дымовой трубой и котельным оборудованием. Работы в котельной проводились в декабря 2024 года. Котел повысил качество горячего водоснабжения и отопления для потребителей – нескольких коттеджей, детсада, многоквартирных жилых домов, спорткомплекса и магазинов.