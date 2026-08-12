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Общество / Здоровье

Котельную в Стругах Красных проинспектировал Михаил Ведерников

12 августа 2026 года, 16:38

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в Стругокрасненский район сегодня, 12 августа, проинспектировал котельную №3 в Стругах Красных, в которой были проведены работы по замене котла, пишет ПАИ.

Котельную в Стругах Красных проинспектировал Михаил Ведерников

Фото: ПАИ

Михаила Ведерникова там встретили министр строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева и глава Стругокрасненского района Александр Волков.

Городскую котельную глава региона посетил с целью ознакомления, как ведется подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

На объекте старый котел со 100-процентным износом заместили на новый щеповой котел КВУ-1500М мощностью 15 МВт с дополнительной дымовой трубой и котельным оборудованием. Работы в котельной проводились в декабря 2024 года. Котел повысил качество горячего водоснабжения и отопления для потребителей – нескольких коттеджей, детсада, многоквартирных жилых домов, спорткомплекса и магазинов.

Котельную в Стругах Красных проинспектировал Михаил Ведерников

Фото: ПАИ

Александр Волков в том числе доложил Михаилу Ведерникову о ремонте теплотрассы и поблагодарил руководство региона за поддержку. Губернатор же порекомендовал муниципалитету активнее участвовать в программах финансирования.

Участие в рабочем визите также принимают председатель ЗакСобрания Псковской области Александр Котов, вице-президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Мороз, депутат окружного Собрания, общественный помощник председателя Заксобрания Псковской области Дмитрий Мельцер.

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