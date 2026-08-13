Двух собак обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове

Двух собак – щенка и его маму – обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в «ВКонтакте».
Двух собак – щенка и его маму – обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в «ВКонтакте».
«Когда прекратятся издевательства над животными? Почему недохозяева собак или кошек, да любой животинки, считают, что это их имущество без души и тела, а значит можно поступать с ним, как с ненужным чемоданом?» – задаются вопросом добровольцы.
Волонтеры рассказали, что совсем недавно обнаружили щенка-подростка рядом с разорванным мешком из-под сахара, из которого тот сам смог выбраться. Животному повезло. Щенка взяли на передержку. Она уже живет в Санкт-Петербурге.
Пару дней назад история повторилась. Волонтеры обнаружили почти на том же месте мешок с собакой. «Копия щенка, только взрослая», – поделились в «Лесопилке».
Дрожащее всем своим маленьким тельцем животное обнаружила местная жительница Юлия. «Красивая, маленькая, добрая... Теперь у неё тоже всё будет хорошо, как и у её дочки», – подчеркнули зоозащитники из городского приюта.