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Общество

Двух собак обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове

13 августа 2026 года, 10:08

Двух собак – щенка и его маму – обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в «ВКонтакте».

Двух собак обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове

Фото: группа приюта «Лесопилка» в «ВКонтакте»

«Когда прекратятся издевательства над животными? Почему недохозяева собак или кошек, да любой животинки, считают, что это их имущество без души и тела, а значит можно поступать с ним, как с ненужным чемоданом?» – задаются вопросом добровольцы.

Волонтеры рассказали, что совсем недавно обнаружили щенка-подростка рядом с разорванным мешком из-под сахара, из которого тот сам смог выбраться. Животному повезло. Щенка взяли на передержку. Она уже живет в Санкт-Петербурге.

Двух собак обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове

Фото: группа приюта «Лесопилка» в «ВКонтакте»

Пару дней назад история повторилась. Волонтеры обнаружили почти на том же месте мешок с собакой. «Копия щенка, только взрослая», – поделились в «Лесопилке».

Дрожащее всем своим маленьким тельцем животное обнаружила местная жительница Юлия. «Красивая, маленькая, добрая... Теперь у неё тоже всё будет хорошо, как и у её дочки», – подчеркнули зоозащитники из городского приюта.

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