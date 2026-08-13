Двух собак обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове

Двух собак – щенка и его маму – обнаружили волонтеры в мешках из-под сахара в Пскове. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в «ВКонтакте».

«Когда прекратятся издевательства над животными? Почему недохозяева собак или кошек, да любой животинки, считают, что это их имущество без души и тела, а значит можно поступать с ним, как с ненужным чемоданом?» – задаются вопросом добровольцы.

Волонтеры рассказали, что совсем недавно обнаружили щенка-подростка рядом с разорванным мешком из-под сахара, из которого тот сам смог выбраться. Животному повезло. Щенка взяли на передержку. Она уже живет в Санкт-Петербурге.