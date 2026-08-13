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Общество / Образование

Дополнительный приём на бюджетные места открыл для будущих педагогов ПсковГУ

13 августа 2026 года, 16:37

Дополнительный набор на бюджетные места на востребованные педагогические специальности в Пскове и Великих Луках объявил Псковский государственный университет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Дополнительный приём на бюджетные места открыл для будущих педагогов ПсковГУ

Фото Дарьи Хватковой

Семь бюджетных мест предлагается на заочном отделении: «Математика» – три места, «Начальное образование» – четыре места. 

Еще 29 мест вакантны на очном отделении. В частности, шесть мест на направлении «История и обществознание», по четыре места – «География и основы безопасности и защиты Родины» и «Иностранный язык и иностранный язык» (английский/немецкий и английский/французский), по три места – «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Педагогика детства», «Математика и физика», а также «Русский язык как иностранный».

В Великолукском филиале доступны четыре места: три – на направлении «Психология и педагогика детства» (заочно) и одно – на направлении «Строительство».

Университет проведет прием документов в сжатые сроки. До 17 августа в ПсковГУ ждут тех, кто сдает внутренние вступительные испытания. До 21 августа специалисты принимают от абитуриентов аттестаты и баллы ЕГЭ. «Абитуриенты, которые не успели подать документы в основные сроки, и те, кто хочет исправить ситуацию с поступлением, получают уникальную возможность!» – подчеркнули в вузе.

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