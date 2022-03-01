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Общество

Лететь нельзя остаться

Псковичи не спешат отказываться от забронированных туров и даже присматривают новые

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Ольга Нефёдова
1 марта 2022 года, 17:02
Фото: Андрей Степанов
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Санкции, закрытое для российских самолетов авиапространство Европы и стремительное падение курса рубля - очевидные риски для туриндустрии. «Псковская правда» узнала у представителей турбизнеса региона, аннулируют ли псковичи уже приобретенные туры и куда смогут поехать самые отчаянные и уставшие.

Н - неопределенность 

Первые дни после начала спецоперации на Украине многих повергли в шок. Жизнь словно остановилась и думать о грядущем отдыхе меньше всего хотелось и моглось.

«В офисе второй день просто тишина, молчат телефоны, мессенджеры, нет сообщений в электронной почте, - комментировала ситуацию «Псковской правде» 25 февраля председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континет» Светлана Баранова. - Наверное, это тот редкий случай, когда туристы понимают, что ситуация не зависит от нас. И что турфирмы, так же как и наши туристы, не понимают хода развития событий и их возможных последствий».

Турфирмы, так же как и наши туристы, не понимают хода развития событий и их возможных последствий.

Лететь нельзя остатьсяСветлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континет» 

При этом по словам Светланы Барановой, уже в первые дни отказы от туров были. «Отказы - да, от подачи документов на визу Эстонии в связи с неясностью перспектив», - привела она пример.

Из-за санкций и ограничений, которые были введены после начала спецоперации на Украине, российским туристам сейчас недоступны многие зарубежные направления. В частности, свое воздушное пространство решили закрыть все 27 членов Европейского союза, а также не входящие в блок Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Албания, Норвегия, Северная Македония. Всего в списке государств, куда россияне не могут в данный момент полететь, 35 стран.

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«Понятно, что у федеральных туроператоров, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге, отказов от туров больше, но только по причине большего числа населения, что проживает в этих городах, - говорит президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова. - Мы с коллегами находимся постоянно на связи. Они стараются убедить людей, что выгоднее не отказываться от туров, а переносить поездки на другие даты или в другие страны, мы тоже придерживаемся этого принципа».

Изменть страну и дату

Буквально вчера в федеральных СМИ появилась информация, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов.

«Наши коллеги оттуда идут нам навстречу и не делают заявлений, что наши туристы в их странах отдыхать больше не будут, - говорит Гелена Самохвалова. - Туристов они принимать продолжают, люди и сейчас там отдыхают, а некоторые из-за того, что есть трудности с вылетом, отдыхают за счет туроператоров и этим довольны. Более того, и Турция и Египет готовы обсуждать организацию транзитных перелетов через их территории, чтобы смогли вернуться наши туристы, которые отдыхали, например, на Карибах».

В страны Карибского бассейна наши туристы тоже временно летать на смогут: рейсы в Мексику, Кубу и Доминикану будут только вывозными. Как сообщают СМИ, в посольстве России в Мексике отметили, что это не связано с решениями местных властей. Причина может быть в запретах со стороны Европы, уточнили там. Впрочем, говорит Гелена Самохвалова, «Куба, Доминикана, Мексика - закрыты для нас, но это и не те страны, куда наши туристы ездили массово отдыхать».

Но главное в этой ситуации - не паниковать, потому что паника и хаос никогда ни к чему хорошему не приводили.

Лететь нельзя остатьсяГелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» 

В целом же, по ее словам, «какой-то страшной отказной истории», к счастью, не случилось. «Я призываю никого не паниковать, ситуация должна разрешиться», - заявила «Псковской правде» президент «Астура».

Тем, кто собирался за границу и уже внес предоплату, Гелена Самохвалова советует не отказываться от тура, потому что за безосновательный отказ положен довольно ощутимый штраф. Совершенно спокойно можно планировать отдых на российских курортах.

«Конечно, для туризма это нехорошая ситуация, потому что мы не можем предположить, во что это выльется, - отмечает Гелена Самохвалова. - Но главное в этой ситуации - не паниковать, потому что паника и хаос никогда ни к чему хорошему не приводили».

Выжидательная тактика

Об адекватной реакции туристов на ситуацию говорят и представители других псковских турфирм.

«Люди все понимают, поспешных шагов не совершают, выбрали выжидательную тактику, - говорит заместитель директора турфирмы «Славянский тур» Ольга Щербакова. - Видимо, опыт предыдущих лет сказывается».

Что касается стран, которые закрыли свои двери для россиян, то клиенты «Славянского тура» как раз только оттуда вернулись, а новые туры еще забронировать не успели, поэтому обошлось без потерь.

«По Эстонии на днях общались с представителями таможни и пока нам сказали, что имея визу, туда еще можно въехать для отдыха и лечения в санаториях, но как долго это продлится, никто не знает», - отмечает замдиректора.

Люди все понимают, поспешных шагов не совершают, выбрали выжидательную тактику.

Лететь нельзя остатьсяОльга Щербакова, заместитель директора турфирмы «Славянский тур» 

В турфирме туристам предлагают остановить свой выбор на российских направлениях, они к мнению экспертов прислушиваются.

«Как раз всю последнюю неделю бронировали исключительно российские курорты, - рассказывает Ольга Щербакова. - Буквально в последний день закрытия туристического кэшбэка наши туристы успели забронировать круиз по Волге».

То, что Турция и Египет продолжит принимать наших туристов - хороший знак, уверены в турфирме. «С Объединенными Арабскими Эмиратами у нас сейчас тоже хорошие отношения. Возможно, будем развивать отношения с Индонезией, Китаем», - предполагает Ольга Щербакова.

С турфирмой на связи

В турфирму «Отдых круглый год» запросы на отдых за границей продолжают поступать.

«Буквально на днях туристы просили забронировать отдых в Египте в апреле, - говорит директор фирмы Татьяна Калинина. - Когда поступают такие заявки, мы каждую обсуждаем, обговариваем все возможные варианты. В этом случае решили подождать хотя бы до конца недели, потому что делать даже минимальную предоплату в быстро меняющихся условиях смысла нет, да и курс доллара и евро нестабилен. Есть еще время, не стоит делать поспешных шагов».

Аннуляции туров хоть и есть, но незначительные. В основном тех, которые должны были состоятся на днях.

Аннуляция тура ничего не даст, люди только потеряют и деньги, и отдых.

Лететь нельзя остаться
Татьяна Калинина, директор турфирмы «Отдых круглый год»

«На апрель и дальше аннуляцией нет, потому что далеко еще, там внесены минимальные предоплаты, штрафов еще нет, а время посмотреть, как будут развиваться события дальше, есть, - отметила Татьяна Калинина. - Да и аннуляция ничего не даст, люди только потеряют и деньги, и отдых. Что касается ближайших вылетов, а у нас были такие этой ночью, то было несколько отказов. Но отказывались по причинам личного характера, например, по болезни».

По словам директора, турфирма работает в штатном режиме, благодаря мессенджерам сотрудники «Отдыха круглый год» с каждым клиентом постоянно на связи.

«Мы следим за последней информацией и всеми изменениями, - отметила Татьяна Калинина. - Сейчас, например, наши туристы находятся в Доминикане, мы знаем, что все у них хорошо, что уже есть информация по обратному рейсу, их планово оттуда вывезут». 

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