Псковская поликлиника объяснила, как работают фильтр-кабинеты для пациентов с ОРВИ

В Псковской детской городской поликлинике объяснили, как работают фильтр-кабинеты, куда обращаются маленькие пациенты с признаками ОРВИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Такие кабинеты открыты на каждой территории обслуживания. Они предназначены для приема детей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп и ангину, иные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.

Как пояснили в поликлинике, это важная часть санитарно-эпидемиологической безопасности: фильтр-кабинет помогает сдерживать распространение вирусов внутри медучреждения и защищает здоровых посетителей и сотрудников.

Записываться заранее не нужно – пациентов принимают в порядке живой очереди. Попасть внутрь можно по кнопке домофона, а сориентироваться помогут навигационные стойки у входа. Если нужный вход не нашли, здание стоит обойти с обратной стороны. Работает кабинет по графику самого медицинского учреждения.

Сначала ребенка приглашают из коридора ожидания, врач проводит осмотр. При необходимости назначают анализы, после чего выдают лечение, больничный лист и рекомендации. Если состояние требует дополнительного обследования или госпитализации, организуют дальнейшую маршрутизацию. В поликлинике также напомнили, что своевременное начало лечения ускоряет и облегчает выздоровление.