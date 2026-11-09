Уроженка Пскова Оксана Федорова прошла испытания в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды»

Уроженка Пскова, телеведущая и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова приняла участие в новом выпуске второго сезона телепроекта «Форт. Возвращение легенды». Программа вышла на телеканале СТС в воскресенье, 8 ноября.
Уроженка Пскова, телеведущая и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова приняла участие в новом выпуске второго сезона телепроекта «Форт. Возвращение легенды». Программа вышла на телеканале СТС в воскресенье, 8 ноября.
Вместе с ней испытания проходили боксер Николай Валуев, журналистка Елена Ханга, гимнастка Яна Батыршина и актер Сергей Бурунов. Команде ведущих французского «Форта Боярд» предстояло впервые попробовать силы в роли участников, а не наблюдателей. Главная цель – собрать золото, для чего нужно было найти ключ, разделенный на пять частей. Требовалось им найти и специальные подсказки.
В первом испытании Оксана Федорова вместе с Сергеем Буруновым угадывала скрытых животных: телеведущая в наушниках составляла слова из букв, а актер с заклеенным ртом показывал пантомимой, что находится в коробке. В итоге команда отгадала все четыре слова – ящерицу, кролика, паука и улитку – и забрала первую часть ключа.
Затем на крыше Форта Оксане Федоровой предстояло проползти до тубуса, удерживая баланс на платформе. «Я не смогу. Это страшно, ужас», – призналась телеведущая. Преодолеть испытание ей не удалось, и пятую часть ключа команда не получила.
В испытании во «французском» ресторане Оксане Федоровой нужно было разбить камешком один из трех горшков, чтобы узнать, какое из двух блюд ей достанется.
«Что не сделаешь ради команды! Нет, я такое не съем. Я не могу. Это ужас», – подчеркнула телеведущая. В итоге она все-таки съела большой десерт с червячками и тараканами. За это она получила третью подсказку для команды.
После Оксана Федорова помогла Яне Батыршиной отгадать загадку чумного доктора. Гимнастке нужно было ответить на вопрос: «Она бывает старая, и снова молодой. Моря ей раскинулись у нас над головой». Правильным ответом стала «Луна», благодаря чему команда получила еще одну подсказку. В финале участники угадали кодовое слово «порт» – в благотворительный фонд отправились 330 тысяч рублей.