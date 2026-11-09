Уроженка Пскова Оксана Федорова прошла испытания в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды»

Уроженка Пскова, телеведущая и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова приняла участие в новом выпуске второго сезона телепроекта «Форт. Возвращение легенды». Программа вышла на телеканале СТС в воскресенье, 8 ноября.

Вместе с ней испытания проходили боксер Николай Валуев, журналистка Елена Ханга, гимнастка Яна Батыршина и актер Сергей Бурунов. Команде ведущих французского «Форта Боярд» предстояло впервые попробовать силы в роли участников, а не наблюдателей. Главная цель – собрать золото, для чего нужно было найти ключ, разделенный на пять частей. Требовалось им найти и специальные подсказки.

В первом испытании Оксана Федорова вместе с Сергеем Буруновым угадывала скрытых животных: телеведущая в наушниках составляла слова из букв, а актер с заклеенным ртом показывал пантомимой, что находится в коробке. В итоге команда отгадала все четыре слова – ящерицу, кролика, паука и улитку – и забрала первую часть ключа.

Затем на крыше Форта Оксане Федоровой предстояло проползти до тубуса, удерживая баланс на платформе. «Я не смогу. Это страшно, ужас», – призналась телеведущая. Преодолеть испытание ей не удалось, и пятую часть ключа команда не получила.