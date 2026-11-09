Инклюзивные проекты из Псковской области поборются за федеральную премию

Более 12 заявок подготовили в Псковской области для всероссийской премии «Безграничные возможности». Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции, посвященной конкурсу, пишет ПАИ.

Премия включает 12 номинаций в двух направлениях – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое собирает личные истории, второе – проекты и практики в сфере инклюзии. Участвовать может любой человек, общественная организация или учреждение, работающее с людьми с инвалидностью.

Для этого нужно заполнить анкету и коротко описать свою историю или инициативу.

«Рассматривать будут все заявки, часть из них попадет на федеральный уровень. Отметят и тех, кто зарекомендует себя на региональном уровне, чтобы как можно больше людей узнало о подобных практиках», – подчеркнула Вера Емельянова.

По ее словам, сейчас важно привлечь к участию как можно больше организаций и людей, занимающихся поддержкой людей с инвалидностью и развитием инклюзии.

Региональный отбор пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года. Оценивать работы будут эксперты, не менее половины из которых – люди с инвалидностью.

Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года, по его итогам выберут 39 финалистов. Награждение состоится в Москве 21-22 апреля 2027 года.