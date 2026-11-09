Псковские инклюзивные практики представили на конкурсе «Безграничные возможности»

Опыт Псковской области в сфере инклюзии вызывает интерес за пределами региона, и его планируют представить на всероссийском конкурсе «Безграничные возможности». Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, пишет Псковское агентство информации.

По ее словам, среди успешных практик региона – интеграционные мастерские. «Мы должны улучшать эти практики и развиваться дальше. Хотим привлечь каждого, чтобы продемонстрировать возможности и опыт», – отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор напомнила, что в Псковской области живут порядка 44 тысяч человек с инвалидностью. Им доступны меры социальной поддержки и мероприятия, которые помогают участвовать в общественной жизни.

Региональные программы учитывают местную специфику и включают инновационные проекты, реализуемые при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

«Для нашего региона поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – это безусловный приоритет, а сам конкурс представляет собой уникальную площадку для получения опыта и новых навыков», – подчеркнула Вера Емельянова.

Она также указала на необходимость развивать программу «Доступная среда», уделяя внимание транспортной доступности, логистике и раскрытию потенциала людей. Еще одно направление – поддержка общественных организаций: с ними заключено соглашение о финансировании конкурсов, форумов и индивидуальных программ.

Премия включает 12 номинаций в двух треках – «Люди без границ» и «Норма жизни». Региональный этап пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года, федеральный – с 10 января по 10 февраля 2027 года. Награждение состоится в Москве 21-22 апреля 2027 года.