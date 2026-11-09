Псковский «ЛизаАлерт» осваивает конные поиски пропавших людей

В Псковской области появится конное направление поисков пропавших людей. Об этом сообщили в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Первые конные учения прошли 7 ноября на базе Псковского центра конного туризма. В них приняли участие как волонтеры, так и представители частных конюшен региона.

Инструкторы из Санкт-Петербурга объяснили участникам алгоритмы работы отряда и правила безопасности, а также ответили на вопросы о том, как использовать конные расчеты на поисках. В отряде отметили, что лошади облегчают работу пеших групп: они быстрее, обеспечивают лучший обзор и легче проходят сложные участки.

Волонтеры приглашают новых партнеров, готовых предоставить лошадей и обучить добровольцев верховой езде. Связаться с отрядом можно через сообщения в группе.

Псковское отделение «ЛизаАлерт» поблагодарило Псковский центр конного туризма за площадку и лошадей, а также всех, кто помог организовать обучение.