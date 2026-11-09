Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский «ЛизаАлерт» осваивает конные поиски пропавших людей

9 ноября 2026 года, 14:35

В Псковской области появится конное направление поисков пропавших людей. Об этом сообщили в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Псковский «ЛизаАлерт» осваивает конные поиски пропавших людей

Фото Псковского центра конного туризма

Первые конные учения прошли 7 ноября на базе Псковского центра конного туризма. В них приняли участие как волонтеры, так и представители частных конюшен региона.

Инструкторы из Санкт-Петербурга объяснили участникам алгоритмы работы отряда и правила безопасности, а также ответили на вопросы о том, как использовать конные расчеты на поисках. В отряде отметили, что лошади облегчают работу пеших групп: они быстрее, обеспечивают лучший обзор и легче проходят сложные участки.

Волонтеры приглашают новых партнеров, готовых предоставить лошадей и обучить добровольцев верховой езде. Связаться с отрядом можно через сообщения в группе.

Псковское отделение «ЛизаАлерт» поблагодарило Псковский центр конного туризма за площадку и лошадей, а также всех, кто помог организовать обучение.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские инклюзивные практики представили на конкурсе «Безграничные возможности»
Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю
Уроженка Пскова Оксана Федорова прошла испытания в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды»
Специалист назвала группы риска, которым важно контролировать сахар в крови
Псковская область впервые приняла межрегиональные соревнования по спортивному туризму
В Пскове завершили первую нитку нового канализационного трубопровода
Под Великими Луками сгорел автомобиль Volkswagen Passat
Псковичам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Готовый шаблон заявления по вопросам отопления появился в «Госуслуги Дом»

Комментарии

Авторизация
No comments
Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом

На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке