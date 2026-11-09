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Происшествия / ДТП

Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

9 ноября 2026 года, 14:30

С 2 по 8 ноября в Псковской области в результате ДТП пострадали десять человек – они получили травмы различной степени тяжести. Гибели людей допущено не было, сообщили «Псковской правде» в региональном Управлении Госавтоинспекции.

Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Фото Управления Госавтоинспекции по Псковской области

На прошлой неделе дорожные инспекторы зарегистрировали десять ДТП и пресекли 1 158 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и 34 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Шестеро делали это не в первый раз и были задержаны.

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