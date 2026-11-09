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Общество

Военный пенсионер передал машину связистам 76-й дивизии

9 ноября 2026 года, 15:30

Николай Викторович Тимохин, большую часть жизни прослуживший связистом в 76-й дивизии, передал свой автомобиль бойцам этого соединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

Военный пенсионер передал машину связистам 76-й дивизии

Фото: скрин видео реготделения «Народного фронта»

После перенесенного инсульта мужчина больше не может управлять машиной по состоянию здоровья. Тогда военный пенсионер решил отдать ее тем, кто сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. 

По просьбе отца его сын связался с «Народным фронтом» и передал машину. 

В дальнейшем автомобиль ждет полное техническое обслуживание и подготовка, после чего его отправят военнослужащим подразделения связи 76-й дивизии.


Символично, что машина достанется продолжателям военного дела Николая Тимохина.

В «Народном фронте» подчеркнули, что даже на заслуженном отдыхе бывший связист нашел способ поддержать сослуживцев и тех, кто защищает Родину.

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