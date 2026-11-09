Военный пенсионер передал машину связистам 76-й дивизии

Николай Викторович Тимохин, большую часть жизни прослуживший связистом в 76-й дивизии, передал свой автомобиль бойцам этого соединения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

После перенесенного инсульта мужчина больше не может управлять машиной по состоянию здоровья. Тогда военный пенсионер решил отдать ее тем, кто сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

По просьбе отца его сын связался с «Народным фронтом» и передал машину.

В дальнейшем автомобиль ждет полное техническое обслуживание и подготовка, после чего его отправят военнослужащим подразделения связи 76-й дивизии.