Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян

«Псковская правда» не так давно рассказала о том, как попасть в Эстонию в качестве туриста . «Инструкцию по применению» мы составили на основе информации от представителей псковских турфирм и эстонских санаториев. Параллельно наша редакция обратилась с запросом в Псковскую канцелярию Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Полагаем, что ее подробный ответ о действующих на сегодня правилах въезда в Эстонскую Республику должен снять у читателей «ПП» оставшиеся вопросы.

Привитые и переболевшие

«Въезжать в Эстонию, работать и учиться здесь разрешено гражданам всех стран. Дополнительные требования для въезда зависят как от действующих в Эстонии на данный момент ограничений, так и от уровня риска в государстве отправления», - отметили в консульстве.

Сразу скажем, что не вакцинированные и не переболевшие ковидом россияне не смогут отправиться в Эстонию с целью туризма. Страна принимает только привитых от коронавирусной инфекции либо переболевших ею граждан РФ, имеющих документы, подтверждающие их иммунный статус.

Вакцинированным туристам нужно предоставить документ, подтверждающий получение прививки в другом государстве. Он должен быть составлен на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию: заболевание, от которого вы вакцинированы; дата иммунизации; использованный иммунизационный препарат; количество введенных доз; данные выдавшего справку лица.

«Эстония признает все одобренные Европейским агентством лекарственных средств вакцины, а также вакцины, еще не получившие лицензию на продажу в ЕС, однако признанные в стране отправления», - отметили в консульстве.

Вакцинированным туристам не нужно сдавать PCR-тест и соблюдать 7-дневную самоизоляцию по прибытии в Эстонию.