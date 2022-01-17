Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян

«Псковская правда» не так давно рассказала о том, как попасть в Эстонию в качестве туриста. «Инструкцию по применению» мы составили на основе информации от представителей псковских турфирм и эстонских санаториев. Параллельно наша редакция обратилась с запросом в Псковскую канцелярию Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Полагаем, что ее подробный ответ о действующих на сегодня правилах въезда в Эстонскую Республику должен снять у читателей «ПП» оставшиеся вопросы.
«Въезжать в Эстонию, работать и учиться здесь разрешено гражданам всех стран. Дополнительные требования для въезда зависят как от действующих в Эстонии на данный момент ограничений, так и от уровня риска в государстве отправления», - отметили в консульстве.
Сразу скажем, что не вакцинированные и не переболевшие ковидом россияне не смогут отправиться в Эстонию с целью туризма. Страна принимает только привитых от коронавирусной инфекции либо переболевших ею граждан РФ, имеющих документы, подтверждающие их иммунный статус.
Вакцинированным туристам нужно предоставить документ, подтверждающий получение прививки в другом государстве. Он должен быть составлен на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию: заболевание, от которого вы вакцинированы; дата иммунизации; использованный иммунизационный препарат; количество введенных доз; данные выдавшего справку лица.
«Эстония признает все одобренные Европейским агентством лекарственных средств вакцины, а также вакцины, еще не получившие лицензию на продажу в ЕС, однако признанные в стране отправления», - отметили в консульстве.
Вакцинированным туристам не нужно сдавать PCR-тест и соблюдать 7-дневную самоизоляцию по прибытии в Эстонию.
Одного теста недостаточно
Переболевшие ковидом российские путешественники помимо документов, подтверждающих факт перенесенного заболевания, должны предоставить справку об отрицательном результате PCR-теста.
Что касается документов, которые нужно предоставить на границе, - то это «официально удостоверенный сертификат, составленный на эстонском, русском или английском языке (это может быть и распечатка из базы данных иностранного государства) или выписку из медицинского документа».
«Позитивного результата теста на антитела недостаточно для подтверждения перенесения заболевания», - подчеркивает эстонская сторона. - Предъявленный документ должен содержать следующие данные: персональные данные; дата перенесения заболевания; клиническое основание для признания здоровым; при сдаче теста: методика анализа; его результат; место и время сдачи теста; название и данные проводившей анализ организации».
ВАЖНО
Посещение общественных мест (рестораны, кино, театры и так далее) возможно только с сертификатом о вакцинации или справкой переболевшего коронавирусом.
Самоизоляция для непривитых
Правила въезда для детей до 12 лет зависят от того, какой иммунный статус у родителя или опекуна, который сопровождает ребенка.
«Если ребенок прибывает в Эстонию с родителем, опекуном или уполномоченным сопровождающим, который был вакцинирован или переболел COVID-19, ввиду чего освобожден от требования самоизоляции, то ребенок до 12 лет также освобожден от требования самоизоляции и тестирования», - сообщили в консульстве.
12-18-летние невакцинированные дети также будут освобождены от требования самоизоляции, если они за 72 часа до прибытия пройдут PCR-тестирование или не позднее чем за 48 часов до прибытия в Эстонию RTD-тест на антитела к COVID-19. В иных случаях после въезда требуется 7-дневная самоизоляция.
ПОДРОБНОСТИ
Если цель прибытия в Эстонию - не туризм, а учеба, работа, посещение семьи или визит по специальному разрешению, то въезд в страну возможен и для российских граждан, имеющих медотвод. Для пересечения границы необходим отрицательный PCR-тест на Sars-Cov-2, пройденный не раньше, чем за 72 часа, или экспресс-тест на антитела, пройденный не раньше, чем за 48 часов. В этом случае после прибытия требуется 7 дней находиться в самоизоляции.
Кроме того, правило для всех россиян (туристов и не туристов) — при пересечении границы Эстонии требуется предоставить анкету путешественника. Её можно заполнить в электронном виде или на бумаге, позже предоставив её погранслужбе.
«Поскольку ситуация с коронавирусом меняется быстро, правила въезда могут изменится. Информация обновляется каждую пятницу», - отметили в консульстве.
СПРАВКА
Информацию о действующих правилах въезда можно найти на официальном сайте о коронавирусе www.kriis.ee или получить по телефону +3726001247.