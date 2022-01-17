Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян

Текст:
Редакция
17 января 2022 года, 17:58
Фото: Официальный туристический сайт Эстонии
0

«Псковская правда» не так давно рассказала о том, как попасть в Эстонию в качестве туриста. «Инструкцию по применению» мы составили на основе информации от представителей псковских турфирм и эстонских санаториев. Параллельно наша редакция обратилась с запросом в Псковскую канцелярию Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Полагаем, что ее подробный ответ о действующих на сегодня правилах въезда в Эстонскую Республику должен снять у читателей «ПП» оставшиеся вопросы.

Читайте также
Курс на Запад

Привитые и переболевшие

«Въезжать в Эстонию, работать и учиться здесь разрешено гражданам всех стран. Дополнительные требования для въезда зависят как от действующих в Эстонии на данный момент ограничений, так и от уровня риска в государстве отправления», - отметили в консульстве.

Сразу скажем, что не вакцинированные и не переболевшие ковидом россияне не смогут отправиться в Эстонию с целью туризма. Страна принимает только привитых от коронавирусной инфекции либо переболевших ею граждан РФ, имеющих документы, подтверждающие их иммунный статус.

Вакцинированным туристам нужно предоставить документ, подтверждающий получение прививки в другом государстве. Он должен быть составлен на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию: заболевание, от которого вы вакцинированы; дата иммунизации; использованный иммунизационный препарат; количество введенных доз; данные выдавшего справку лица.

«Эстония признает все одобренные Европейским агентством лекарственных средств вакцины, а также вакцины, еще не получившие лицензию на продажу в ЕС, однако признанные в стране отправления», - отметили в консульстве.

Вакцинированным туристам не нужно сдавать PCR-тест и соблюдать 7-дневную самоизоляцию по прибытии в Эстонию.

Одного теста недостаточно

Переболевшие ковидом российские путешественники помимо документов, подтверждающих факт перенесенного заболевания, должны предоставить справку об отрицательном результате PCR-теста.

Что касается документов, которые нужно предоставить на границе, - то это «официально удостоверенный сертификат, составленный на эстонском, русском или английском языке (это может быть и распечатка из базы данных иностранного государства) или выписку из медицинского документа».

«Позитивного результата теста на антитела недостаточно для подтверждения перенесения заболевания», - подчеркивает эстонская сторона. - Предъявленный документ должен содержать следующие данные: персональные данные; дата перенесения заболевания; клиническое основание для признания здоровым; при сдаче теста: методика анализа; его результат; место и время сдачи теста; название и данные проводившей анализ организации».

ВАЖНО

Посещение общественных мест (рестораны, кино, театры и так далее) возможно только с сертификатом о вакцинации или справкой переболевшего коронавирусом.

Самоизоляция для непривитых

Правила въезда для детей до 12 лет зависят от того, какой иммунный статус у родителя или опекуна, который сопровождает ребенка.

«Если ребенок прибывает в Эстонию с родителем, опекуном или уполномоченным сопровождающим, который был вакцинирован или переболел COVID-19, ввиду чего освобожден от требования самоизоляции, то ребенок до 12 лет также освобожден от требования самоизоляции и тестирования», - сообщили в консульстве.

12-18-летние невакцинированные дети также будут освобождены от требования самоизоляции, если они за 72 часа до прибытия пройдут PCR-тестирование или не позднее чем за 48 часов до прибытия в Эстонию RTD-тест на антитела к COVID-19. В иных случаях после въезда требуется 7-дневная самоизоляция.

ПОДРОБНОСТИ

Если цель прибытия в Эстонию - не туризм, а учеба, работа, посещение семьи или визит по специальному разрешению, то въезд в страну возможен и для российских граждан, имеющих медотвод. Для пересечения границы необходим отрицательный PCR-тест на Sars-Cov-2, пройденный не раньше, чем за 72 часа, или экспресс-тест на антитела, пройденный не раньше, чем за 48 часов. В этом случае после прибытия требуется 7 дней находиться в самоизоляции.

Кроме того, правило для всех россиян (туристов и не туристов) — при пересечении границы Эстонии требуется предоставить анкету путешественника. Её можно заполнить в электронном виде или на бумаге, позже предоставив её погранслужбе.

«Поскольку ситуация с коронавирусом меняется быстро, правила въезда могут изменится. Информация обновляется каждую пятницу», - отметили в консульстве.

СПРАВКА

Информацию о действующих правилах въезда можно найти на официальном сайте о коронавирусе www.kriis.ee или получить по телефону +3726001247.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Переломный момент

Общество / Здоровье
17 января 12:22

Переломный момент

Псковский травматолог: Врач должен угадать диагноз, потому что родители его уже поставили
Кислая мина

Общество
17 января 10:22

Кислая мина
Курс на Запад

Общество
13 января 09:22

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии
  • У Полистовского заповедника появился новый снегоболотоход
  • 10 школьных классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
  • До -9 градусов и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января
  • Великолукская спортсменка получила бронзу в общем зачете Кубка мира по скелетону
  • В Псковской области проверили качество воды в крещенских купелях
  • Семь человек погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
  • Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно
  • Незакалённым псковичам врачи не рекомендуют купаться в Крещение
  • По уточненной информации в ДТП в Палкинском районе пострадали двое несовершеннолетних
  • ПАИ возглавило рейтинг псковских СМИ по количеству цитат в федеральных изданиях
  • Заражённые омикроном жители Псковской области легко переносят заболевание
  • Четверо детей пострадали в аварии в Палкинском районе
  • 16 тысяч экспресс-тестов на ковид поступили в Псковскую область
  • Ограничительные меры по коронавирусу усилят в Псковской области
  • Пик новой волны коронавируса в Псковской области прогнозируется на февраль-март
  • Александр Нестерук: Штамм омикрон обнаружили в Пскове и четырех районах области
  • Спасшего 12-летнюю псковичку полицейского наградили медалью «Доблесть и отвага»
  • Циклон «Герхильд» принесет порывистый ветер и снежный буран в Псковскую область
  • Более 272 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
  • 25 января на Завеличье откроется новое общежитие ПсковГУ
  • Стабильная минусовая температура установится в Псковской области после 22-23 января
  • Снег и метель ожидаются в Псковской области 17 января
  • 140 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

    • 16 января

  • Юный пскович предстанет перед судом за кражу порядка 500 тысяч рублей
  • Новый штамм омикрон зафиксировали в Псковской области
  • Стали известны личности погибших в ДТП в Печорах
  • Еще 135 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
  • Более 32 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области
  • Пять человек погибли в результате ДТП в Печорах

    • 15 января

  • В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние

    • Новости

    Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой»: «Я бы не сказал, что этот проект – супердоходный»

    Экономика
    Максим Андреев 14 января 14:45

    Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой»: «Я бы не сказал, что этот проект – супердоходный»

    Сергей Чекрышов рассказал, как родился и развивался проект, и когда он будет завершен

    Зоокрыто

    Общество
    12 января 10:06

    Зоокрыто

    Псковские зверинцы учатся работать по новым правилам
    Как избавиться от герпеса?

    Общество / Здоровье
    11 января 11:16

    Как избавиться от герпеса?