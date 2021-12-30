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Общество

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»

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Редакция
30 декабря 2021 года, 14:00
Фото: Коллаж Кирилла Гавриленко
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«Псковская правда» вновь, как в 2020 году, подвела итоги года, составив топ-100 случившихся в Псковской области в 2021 году событий

Редакция традиционно не ранжирует их по значимости: список составлен в хронологическом порядке. В нем отмечены как серьезные вехи из экономической, политической и общественной сфер жизни региона, так и курьезы. Все это — повод окинуть взглядом минувший год.

Ознакомиться с топ-100 2021 года можно здесь>>>

При этом мы принципиально подчеркиваем, что ни в коем случае не претендуем на «истину в последней инстанции»: возможно, кто-то скажет, что мы о чем-то забыли или включили в «золотую сотню» малозначимый факт. Что же, это ваше право: читайте, обсуждайте топ-100 в комментариях, пишите нам на электронную почту pravda@pravdapskov.ru и в паблики «ПП» в соцсетях, если не согласны с выбором редакции!

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