Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?

Текст:
Елена Лешкина
14 декабря 2021 года, 09:47
Фото: Дарья Хваткова
0

До Нового года осталось всего несколько недель и самое время подумать о подготовке к предстоящему празднику. Большинство жителей Псковской области начинают этот процесс не с покупки икры и мандаринов, а с украшения своих домов. «Псковская правда» узнала, какую ёлку выбрать, какие шары и гирлянды купить, чтобы соответствовать модным в этом сезоне трендам.

Давно пора!

Как рассказала «Псковской правде» дизайнер-декоратор Анна Ефремова, в этом году псковичи, да и не только, начали готовить свои дома к празднику сильно заранее. Первую заявку на украшение помещения к Новому году она выполняла уже 28 октября. «Я думаю, что все устали — пандемия, маски, то одни ограничения, то другие. Люди хотят как-то себя порадовать, хотят ощущения праздника», - предполагает декоратор.

При этом она отмечает, что в предыдущие годы так рано ёлки практически никто не ставил. В прошлом году последнюю Анна декорировала уже 28 декабря.

Сейчас у неё пик в работе — многие хотят украсить дома и квартиры к 15 декабря. Расчёт здесь такой — ёлка постоит хотя бы месяц, поскольку к 15 января украшения уже пора разбирать. «У меня уже месяц аврал, сплю по три часа», - признаётся Анна. 

БРАТЬ ЖИВЬЕМ!

Тем, кто готов отправиться на поиски ёлки самостоятельно, обойдётся она в сущие копейки. В лесничестве за дерево до метра нужно будет заплатить 6,3 рубля, от метра до двух - 11,33, от двух до трёх - 21,39, от трёх до четырёх — 40,23, выше четырёх метров - 65,38. Также живое новогоднее дерево можно купить на ёлочном базаре. В Пскове они будут работать с 18 по 31 декабря в 25 точках. Продаются они и магазинах. В одном из сетевых супермаркетов полутораметровую ёлку можно приобрести почти за 2 тысячи рублей, а двухметровую пихту - за 4,5.

Какую же ёлку стоит выбирать тем, кто ещё не успел подготовиться к Новому году и у кого не хранится на дальней полке искусственная, приобретённая пару-тройку лет назад? Анна уверяет, что в этом сезоне в тренде именно живые ёлки и пихты. Преимущество последних в том, что они стоят гораздо дольше и не осыпаются. А значит, их можно принести в дом ещё за месяц до Нового года.

Ёлки, выращенные в специальных питомниках, смотрятся лучше, но это уже совсем другой ценовой сегмент, отмечает декоратор.

Ближе к природе!

Тем, кто остановил свой выбор на искусственном дереве, дизайнер рекомендует покупать ёлки максимально приближенные к живым.

Надо сказать, что чем больше искусственная ель похожа на настоящую, тем выше у неё цена. Некоторые экземпляры даже в сетевых магазинах стоят больше 50 тысяч рублей, а те, куда уже на заводе вплели гирлянду, и вовсе почти 80 тысяч. Но, если не следовать трендам, то в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей псковские магазины предлагают довольно большой ассортимент ёлок.

Мода на вечно зелёное

Фото Андрея Степанова
Ещё один вид новогодних деревьев — дизайнерские ёлки, но, как предупреждает декоратор, они могут вписаться не в каждый интерьер. «Я украшала в Пскове несколько ресторанов, где делала дизайнерские ёлки из веток и палок. В Петербурге в этом сезоне просят только что-то необычное, нестандартное и из живого материала», - рассказывает Анна.

А ещё она уверяет, что никаких способов продлить жизнь ёлки в квартире или доме не существуют. Чудодейственные средства из магазинов не работают. Чтобы дерево долго не осыпалось, ему нужно прохладное помещение, а ещё лучше — улица.

Сколько вешать?

«В тренде — минимализм», - предупреждает дизайнер, говоря о ёлочных украшениях. Она рекомендует выбирать игрушки максимум двух цветов, часть, например, глянцевых, часть - с блёстками, часть - матовых. «Я предпочитаю в этом сезоне светлые тона: нежные кремовые, белые, золотые. Кричащих цветов, - красных, оранжевых, малиновых, - не должно быть», - советует Анна Ефремова.

Мода на вечно зелёное

Фото Андрея Степанова
Что касается формы, то предпочтительнее шары, которые никогда не выходят из моды. «Конечно, мы в Пскове ограничены выбором материала. Люди берут то, что есть, берут по старинке один шарик такой, один - такой, а потом не могут их правильно разместить, а ведь рисунок должен повторяться», - отмечает декоратор.

Ещё она призывает подбирать ёлочные украшения таким образом, чтобы они подходили к интерьеру дома или квартиры.

А вот чего настоятельно просит не делать дизайнер, так это завешивать ёлку мишурой: «Оставьте дерево немножко живым». Ещё не стоит доставать из закромов модные в недавнем прошлом банты и ленты — они уже не актуальны.

Мода на вечно зелёное

Фото Дарьи Хватковой

Те, кто уверены в своих дизайнерских способностях, могут оформить тематические ёлки, например, в скандинавском стиле, используя деревянные игрушки, или в ретростиле. Но тут тоже стоит подбирать украшения в одной цветовой гамме.

 

Гори-гори ясно!

Любимые многими разноцветные гирлянды, как говорит Анна, тоже уже не актуальны. Выбирать стоит однотонные с белым тёплым свечением. При этом она отмечает, что один из трендов этого года - украшение ёлки только гирляндой, без использования игрушек, но в данном случае должен быть «миллион огонёчков».

Мода на вечно зелёное

Фото Андрея Степанова
Дизайнер поддерживает и украшение окон светящимися занавесами. Но тоже призывает выбирать тёплый белый свет, поскольку он создаёт уют. Если же занавес цветной, то он непременно должен перекликаться с интерьером и ёлочным убранством.

Кстати, говоря о гирляндах, дизайнер раскритиковала некоторые элементы новогоднего украшения Пскове. В частности, не оценила она Детский парк, где на деревья развесили разноцветные гирлянды. «Как так можно было? Кажется, что тому, кто украшал, в детстве не хватало цветов», - отметила дизайнер. 

Мода на вечно зелёное

Фото Андрея Степанова
Ещё одно ее замечание касается улицы Пушкина, где все деревья увешаны белыми гирляндами и только на одном - красная. «Как-то сделано тяп-ляп, без души», - прокомментировала Анна.

Мода на вечно зелёное

Фото Андрея Степанова
По ее словам, есть «очень много крутых вещей для украшения городов», да и при имеющемся в распоряжении муниципалитета наборе элементов декора вполне можно было бы преобразить Псков, проявив творческий подход. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Запах мандаринов

Общество
14 декабря 11:46

Запах мандаринов
Наш ниндзя

Общество / Знай наших!
10 декабря 15:54

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом
«Слава Богу! Слава Герою!»

Общество
10 декабря 16:55

«Слава Богу! Слава Герою!»

В соцсетях восхищаются сумевшим посадить под Псковом самолет с отказавшим двигателем пилотом

  • Псковича, пытавшегося купить секретные госсведения, задержали сотрудники ФСБ
  • Причины преждевременных родов назвал псковский врач
  • Будут ли штрафовать за остекленные лоджии, рассказали в «АиФ-Псков»
  • Почти 3 тысячи человек остаются без света в Псковской области
  • До -5 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря
  • Врач Псковской областной инфекционной больницы: Ковид у беременных - серьёзная проблема
  • Энергетики восстановили 2700 км ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

    • 13 декабря

  • 30 новых автобусов для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область
  • До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 декабря
  • После новогодних праздников невакцинированных студентов ПсковГУ не пустят в вуз
  • Павла Дурова просят усилить борьбу с фейками о коронавирусе в Telegram
  • Дизельное топливо и бензин подорожали в Псковской области
  • Свыше тысячи жителей Пскова обратились в единую городскую диспетчерскую службу за прошедшую неделю
  • Проект строительства дорог в микрорайоне Учхоз разрабатывают в Пскове
  • Контракт на реконструкцию Троицкого моста заключили в Пскове
  • 172 человека заразились коронавирусом в Псковской области за 12 декабря
  • Перебои со светом наблюдаются в Псковской области
  • Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове
  • Пункты вакцинации продолжат работать в новогодние праздники в Псковской области
  • ПАИ возглавило рейтинг цитируемости СМИ Псковской области за неделю
  • На трех улицах на Завеличье в Пскове возможно отключение воды
  • Порядка 30 деревьев украсят в Финском парке в Пскове
  • Врач-педиатр рассказала, как перенесенный коронавирус может сказать на дальнейшем развитии ребенка
  • Фура опрокинулась в кювет в Гдовском районе

    • 12 декабря

  • Формат новогодней ярмарки в Пскове обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 13 декабря
  • Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 13 декабря
  • Две фуры столкнулись на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе
  • До 70% загружен ковидный коечный фонд в Псковской области
  • Более 28 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции РФ

    • Новости

    Диалектика АПК

    Экономика / Сельское хозяйство
    Максим Андреев 9 декабря 10:15

    Диалектика АПК

    Что псковские аграрии ждут от наступающего 2022 года?

    Атака справа

    Общество / Здоровье
    9 декабря 10:34

    Атака справа
    Четыре угла: перезагрузка?

    Общество
    8 декабря 10:04

    Четыре угла: перезагрузка?

    Состоялся конкурс на лучшую архитектурную концепцию застройки участка