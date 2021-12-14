Мода на вечно зелёное

До Нового года осталось всего несколько недель и самое время подумать о подготовке к предстоящему празднику. Большинство жителей Псковской области начинают этот процесс не с покупки икры и мандаринов, а с украшения своих домов. «Псковская правда» узнала, какую ёлку выбрать, какие шары и гирлянды купить, чтобы соответствовать модным в этом сезоне трендам.

Давно пора!

Как рассказала «Псковской правде» дизайнер-декоратор Анна Ефремова, в этом году псковичи, да и не только, начали готовить свои дома к празднику сильно заранее. Первую заявку на украшение помещения к Новому году она выполняла уже 28 октября. «Я думаю, что все устали — пандемия, маски, то одни ограничения, то другие. Люди хотят как-то себя порадовать, хотят ощущения праздника», - предполагает декоратор. При этом она отмечает, что в предыдущие годы так рано ёлки практически никто не ставил. В прошлом году последнюю Анна декорировала уже 28 декабря. Сейчас у неё пик в работе — многие хотят украсить дома и квартиры к 15 декабря. Расчёт здесь такой — ёлка постоит хотя бы месяц, поскольку к 15 января украшения уже пора разбирать. «У меня уже месяц аврал, сплю по три часа», - признаётся Анна.

БРАТЬ ЖИВЬЕМ! Тем, кто готов отправиться на поиски ёлки самостоятельно, обойдётся она в сущие копейки. В лесничестве за дерево до метра нужно будет заплатить 6,3 рубля, от метра до двух - 11,33, от двух до трёх - 21,39, от трёх до четырёх — 40,23, выше четырёх метров - 65,38. Также живое новогоднее дерево можно купить на ёлочном базаре. В Пскове они будут работать с 18 по 31 декабря в 25 точках. Продаются они и магазинах. В одном из сетевых супермаркетов полутораметровую ёлку можно приобрести почти за 2 тысячи рублей, а двухметровую пихту - за 4,5.

Какую же ёлку стоит выбирать тем, кто ещё не успел подготовиться к Новому году и у кого не хранится на дальней полке искусственная, приобретённая пару-тройку лет назад? Анна уверяет, что в этом сезоне в тренде именно живые ёлки и пихты. Преимущество последних в том, что они стоят гораздо дольше и не осыпаются. А значит, их можно принести в дом ещё за месяц до Нового года. Ёлки, выращенные в специальных питомниках, смотрятся лучше, но это уже совсем другой ценовой сегмент, отмечает декоратор.

Ближе к природе!

Тем, кто остановил свой выбор на искусственном дереве, дизайнер рекомендует покупать ёлки максимально приближенные к живым. Надо сказать, что чем больше искусственная ель похожа на настоящую, тем выше у неё цена. Некоторые экземпляры даже в сетевых магазинах стоят больше 50 тысяч рублей, а те, куда уже на заводе вплели гирлянду, и вовсе почти 80 тысяч. Но, если не следовать трендам, то в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей псковские магазины предлагают довольно большой ассортимент ёлок.

Ещё один вид новогодних деревьев — дизайнерские ёлки, но, как предупреждает декоратор, они могут вписаться не в каждый интерьер. «Я украшала в Пскове несколько ресторанов, где делала дизайнерские ёлки из веток и палок. В Петербурге в этом сезоне просят только что-то необычное, нестандартное и из живого материала», - рассказывает Анна. А ещё она уверяет, что никаких способов продлить жизнь ёлки в квартире или доме не существуют. Чудодейственные средства из магазинов не работают. Чтобы дерево долго не осыпалось, ему нужно прохладное помещение, а ещё лучше — улица.

Сколько вешать?

«В тренде — минимализм», - предупреждает дизайнер, говоря о ёлочных украшениях. Она рекомендует выбирать игрушки максимум двух цветов, часть, например, глянцевых, часть - с блёстками, часть - матовых. «Я предпочитаю в этом сезоне светлые тона: нежные кремовые, белые, золотые. Кричащих цветов, - красных, оранжевых, малиновых, - не должно быть», - советует Анна Ефремова.

Что касается формы, то предпочтительнее шары, которые никогда не выходят из моды. «Конечно, мы в Пскове ограничены выбором материала. Люди берут то, что есть, берут по старинке один шарик такой, один - такой, а потом не могут их правильно разместить, а ведь рисунок должен повторяться», - отмечает декоратор. Ещё она призывает подбирать ёлочные украшения таким образом, чтобы они подходили к интерьеру дома или квартиры. А вот чего настоятельно просит не делать дизайнер, так это завешивать ёлку мишурой: «Оставьте дерево немножко живым». Ещё не стоит доставать из закромов модные в недавнем прошлом банты и ленты — они уже не актуальны.

Те, кто уверены в своих дизайнерских способностях, могут оформить тематические ёлки, например, в скандинавском стиле, используя деревянные игрушки, или в ретростиле. Но тут тоже стоит подбирать украшения в одной цветовой гамме.

Гори-гори ясно!

Любимые многими разноцветные гирлянды, как говорит Анна, тоже уже не актуальны. Выбирать стоит однотонные с белым тёплым свечением. При этом она отмечает, что один из трендов этого года - украшение ёлки только гирляндой, без использования игрушек, но в данном случае должен быть «миллион огонёчков».

Дизайнер поддерживает и украшение окон светящимися занавесами. Но тоже призывает выбирать тёплый белый свет, поскольку он создаёт уют. Если же занавес цветной, то он непременно должен перекликаться с интерьером и ёлочным убранством. Кстати, говоря о гирляндах, дизайнер раскритиковала некоторые элементы новогоднего украшения Пскове. В частности, не оценила она Детский парк, где на деревья развесили разноцветные гирлянды. «Как так можно было? Кажется, что тому, кто украшал, в детстве не хватало цветов», - отметила дизайнер.

Ещё одно ее замечание касается улицы Пушкина, где все деревья увешаны белыми гирляндами и только на одном - красная. «Как-то сделано тяп-ляп, без души», - прокомментировала Анна.