25 точек по продаже ёлок откроют в Пскове

Псковичи смогут купить ёлку в 25 объектах торговли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В администрации Пскова определили победителей конкурса на право торговать ёлками. Сбор заявок проходил с 23 ноября по 3 декабря. Итоги конкурса комиссия подвела 7 декабря. В нем участвовали 3 субъекта торговли.

8 декабря прошла встреча с победителями, на которой присутствовали начальник отдела потребительского рынка и услуг Василий Демидов, и. о. заместителя главы Администрации города Пскова Павел Волков, а также и. о. начальника Управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко. На мероприятии обсудили, как будет проходить торговля елками в этом году.

Павел Волков обратил внимание предпринимателей на новогоднее оформление торговых точек и соблюдение чистоты на территории.

Продажу елей будут осуществлять с 18 по 31 декабря в 25 объектах торговли по адресам: улица Гагарина, рядом с домом №2; улица Яна Фабрициуса, дом № 5а; улица Индустриальная, вблизи дома №4а; улица Алехина, напротив дома №2; улица Рокоссовского, у дома №22; Рижский проспект, в торце домов №45, 50, 51, 55; улица Труда, дом №50; улица Коммунальная, дома №45, 48, а также площадка за автобусной остановкой «Гулливер»; улица Народная, напротив дома №45; улица Алтаева, у дома №8; улица Труда, у дома №39.