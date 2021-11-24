Не последний герой

Недавно стартовавший в Псковской области проект создания военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» набирает обороты. В октябре на территории будущего музея под открытым небом прошел молодежный лагерь, а в ноябре в укрепрайоне работали десантники 76-й дивизии. О том, какую помощь оказали военные, рассказал инициатор проекта, командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

С гранатами в обеих руках

- Министерство обороны всегда двумя руками за участие в таких военно-исторических проектах, особенно если они имеют социальную и молодежно-патриотическую направленность. А поскольку в 76-й дивизии есть свой экспедиционный центр Русского географического общества, они вышли с инициативой помочь нам, - рассказал Владимир Бумаков.

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Речь идет о том, что военные помогут отремонтировать путь к укрепрайрону. По словам нашего собеседника, это три километра совершенно убитой дороги, которая как только начинаются дожди, практически перестает существовать. А пока десантники провели профессиональную инженерную разведку местности по поиску и обезвреживанию боеприпасов, которые остались со времен войны. - В районе, где мы работали с представителями молодежного студенчества из Москвы, в 1941 году было сильное сражение. Там где мы непосредственно находились с молодежью, - безопасно. Но чуть в стороне мы обнаружили более 600 противопехотных мин. В течение нескольких дней найденные боеприпасы были уничтожены. Но опасные находки были не единственными открытиями, сделанными в процессе работы военных.



- Во время инженерной разведки мы обнаружили останки бойца, который сражался за один из железобетонных ДОТов. Это была знаковая для нас находка. В каждой руке у него было по гранате. Он отбивался до последнего и погиб от попадания пули в голову. Десантников это очень эмоционально зацепило, и они в течение двух-трех часов под мокрым снегом они вынесли на руках этого бойца из этой ямы.

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По словам Владимира Бумакова, 3 декабря неизвестный солдат будет похоронен на братском захоронении в Заситино — там, где лежат останки других защитников Себежского укрепрайона. Такое взаимодействие с десантниками — не последнее. Военные готовы приезжать и помогать дальше - не только в поиске взрывоопасных предметов, но как поисковики: - Долг любой армии — это найти и поднять всех своих ребят, которые погибли, пусть даже 80 лет назад. Мы конечно двумя руками за это взаимодействие. Если десантники будут участвовать в работе молодежно-патриотического лагеря и в создании военно-мемориального комплекса — будет здорово! - рассказал Бумаков.

Результат с пол-оборота

- Проект уже дал хороший результат с первых же оборотов. Студенты просто горят желанием сюда приезжать и не один раз за год. Проект будет обрастать новыми людьми, новыми участниками. Пока у нас одна только проблема — дорога. Все остальное потихоньку идет. И никто нам ни в чем не отказывает, - говорит Владимир Бумаков. Поскольку территория находится в погранзоне, помогают пограничники: и с предоставлением допуска и во время пребывания там. Местные власти тоже поддерживают. Когда в середине октября на территорию укрепрайона приезжали ребята из Москвы, районная администрация нашла возможность подлатать дорогу.



- После периода осенних дождей там вообще труба — пробиваемся только мы на своих джипах, и то с большим трудом. А если это будет полноценно действующая структура, которая будет работать начиная с весны и заканчивая осенью, нам нужна дорога. Не асфальт, но чтобы она была твердая и проезжая, - объясняет инициатор проекта.

В соответствии с величием событий

По словам Владимира Бумакова, концепция проекта не поменялась: - Это будет военно-мемориальный парк-музей. На территории укрепрайона 11 железобетонных сооружений, в которых сражались наши бойцы, большинство из которых погибло. Подъем крайнего бойца доказал, что работы там не на один год и может быть даже не одному поколению поисковиков.

Бойца с гранатами в руках поисковики совместно с десантниками нашли в небольшом окопчике: - Этот окопчик остался нами незамеченным, но как только земля стала голой, мы его увидели. И вся территория вокруг этих ДОТов в этих окопчиках, ямочках. Там нужно начинать поисковую работу в очередной раз с нуля.



Вести ее планируется и внутри самих ДОТОв, потому что объекты достаточно большие, двухэтажные и внутри там еще много интересного. Продолжится и работа на молодежно-патриотического лагеря на территории укрепрайона. - В 2019 году там была молодежная поисковая вахта памяти. И в этом году мы провели две вахты, - пояснил Владимир Бумаков. - Это будет территория чисто полевая. Там никакой инфраструктуры капитальной строиться не будет. Это место, куда будут приезжать добровольцы с палатками, жить в полевых условиях и заниматься на первом этапе расчисткой кустарников, осветлением лесного массива вокруг этих ДОТов для того, чтобы придать этой территории вид ухоженный, облегчить ведение поисковой работы. И сами эти объекты будут приведены в порядок, который соответствует величию событий, которые там произошли.

Навыки выживания

Кроме того, в молодежном лагере, живя на природе, ребята будут приобретать навыки выживания - «не экстремального, но на удалении от цивилизации». То есть, они будут жить в палатках, учиться разводить костер, чистить картошку. - Не сойти с ума и не потеряться, оказавшись в ситуации, когда ты не можешь сходить на белый теплый унитаз, для нынешней молодежи - очень серьезный воспитывающий момент и элемент обучения выживанию, - уверен Владимир Бумаков. - Мы много времени проводим в лесу, и то, что мы знаем, мы хотим передать им. А поскольку это еще и коллективное действо, то тут люди проходят то, что в армии называется сколачиванием подразделения: когда незнакомые люди встречаются на одной территории, занимаются одними делами и становятся коллективом, который в состоянии решать серьезные вопросы.

