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Общество

Не последний герой

Что обнаружили на территории Себежского укрепрайона псковские десантники

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Светлана Синцова
24 ноября 2021 года, 09:22
Фото: предоставлено героем публикации
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Недавно стартовавший в Псковской области проект создания военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» набирает обороты. В октябре на территории будущего музея под открытым небом прошел молодежный лагерь, а в ноябре в укрепрайоне работали десантники 76-й дивизии. О том, какую помощь оказали военные, рассказал инициатор проекта, командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

С гранатами в обеих руках

- Министерство обороны всегда двумя руками за участие в таких военно-исторических проектах, особенно если они имеют социальную и молодежно-патриотическую направленность. А поскольку в 76-й дивизии есть свой экспедиционный центр Русского географического общества, они вышли с инициативой помочь нам, - рассказал Владимир Бумаков.

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Речь идет о том, что военные помогут отремонтировать путь к укрепрайрону. По словам нашего собеседника, это три километра совершенно убитой дороги, которая как только начинаются дожди, практически перестает существовать. А пока десантники провели профессиональную инженерную разведку местности по поиску и обезвреживанию боеприпасов, которые остались со времен войны.

- В районе, где мы работали с представителями молодежного студенчества из Москвы, в 1941 году было сильное сражение. Там где мы непосредственно находились с молодежью, - безопасно. Но чуть в стороне мы обнаружили более 600 противопехотных мин.

В течение нескольких дней найденные боеприпасы были уничтожены. Но опасные находки были не единственными открытиями, сделанными в процессе работы военных.


Не последний герой
Знаковой находкой стали останки бойца, погибшего с гранатами в руках
Фото предоставлено Владимиром Бумаковым

- Во время инженерной разведки мы обнаружили останки бойца, который сражался за один из железобетонных ДОТов. Это была знаковая для нас находка. В каждой руке у него было по гранате. Он отбивался до последнего и погиб от попадания пули в голову. Десантников это очень эмоционально зацепило, и они в течение двух-трех часов под мокрым снегом они вынесли на руках этого бойца из этой ямы.

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По словам Владимира Бумакова, 3 декабря неизвестный солдат будет похоронен на братском захоронении в Заситино — там, где лежат останки других защитников Себежского укрепрайона.

Такое взаимодействие с десантниками — не последнее. Военные готовы приезжать и помогать дальше - не только в поиске взрывоопасных предметов, но как поисковики:

- Долг любой армии — это найти и поднять всех своих ребят, которые погибли, пусть даже 80 лет назад. Мы конечно двумя руками за это взаимодействие. Если десантники будут участвовать в работе молодежно-патриотического лагеря и в создании военно-мемориального комплекса — будет здорово! - рассказал Бумаков.

Результат с пол-оборота

- Проект уже дал хороший результат с первых же оборотов. Студенты просто горят желанием сюда приезжать и не один раз за год. Проект будет обрастать новыми людьми, новыми участниками. Пока у нас одна только проблема — дорога. Все остальное потихоньку идет. И никто нам ни в чем не отказывает, - говорит Владимир Бумаков.

Поскольку территория находится в погранзоне, помогают пограничники: и с предоставлением допуска и во время пребывания там. Местные власти тоже поддерживают. Когда в середине октября на территорию укрепрайона приезжали ребята из Москвы, районная администрация нашла возможность подлатать дорогу.


Не последний герой
Около 600 противотанковых мин обнаружили военные на территории Себежского укрепрайона
Фото предоставлено Владимиром Бумаковым

- После периода осенних дождей там вообще труба — пробиваемся только мы на своих джипах, и то с большим трудом. А если это будет полноценно действующая структура, которая будет работать начиная с весны и заканчивая осенью, нам нужна дорога. Не асфальт, но чтобы она была твердая и проезжая, - объясняет инициатор проекта.

В соответствии с величием событий

По словам Владимира Бумакова, концепция проекта не поменялась:

- Это будет военно-мемориальный парк-музей. На территории укрепрайона 11 железобетонных сооружений, в которых сражались наши бойцы, большинство из которых погибло. Подъем крайнего бойца доказал, что работы там не на один год и может быть даже не одному поколению поисковиков.

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Бойца с гранатами в руках поисковики совместно с десантниками нашли в небольшом окопчике:

- Этот окопчик остался нами незамеченным, но как только земля стала голой, мы его увидели. И вся территория вокруг этих ДОТов в этих окопчиках, ямочках. Там нужно начинать поисковую работу в очередной раз с нуля.


Не последний герой
Десантники планируют и дальше принимать участие в поисковой работе
Фото предоставлено Владимиром Бумаковым

Вести ее планируется и внутри самих ДОТОв, потому что объекты достаточно большие, двухэтажные и внутри там еще много интересного.

Продолжится и работа на молодежно-патриотического лагеря на территории укрепрайона.

- В 2019 году там была молодежная поисковая вахта памяти. И в этом году мы провели две вахты, - пояснил Владимир Бумаков. - Это будет территория чисто полевая. Там никакой инфраструктуры капитальной строиться не будет. Это место, куда будут приезжать добровольцы с палатками, жить в полевых условиях и заниматься на первом этапе расчисткой кустарников, осветлением лесного массива вокруг этих ДОТов для того, чтобы придать этой территории вид ухоженный, облегчить ведение поисковой работы. И сами эти объекты будут приведены в порядок, который соответствует величию событий, которые там произошли.

Навыки выживания

Кроме того, в молодежном лагере, живя на природе, ребята будут приобретать навыки выживания - «не экстремального, но на удалении от цивилизации». То есть, они будут жить в палатках, учиться разводить костер, чистить картошку.

- Не сойти с ума и не потеряться, оказавшись в ситуации, когда ты не можешь сходить на белый теплый унитаз, для нынешней молодежи - очень серьезный воспитывающий момент и элемент обучения выживанию, - уверен Владимир Бумаков. - Мы много времени проводим в лесу, и то, что мы знаем, мы хотим передать им. А поскольку это еще и коллективное действо, то тут люди проходят то, что в армии называется сколачиванием подразделения: когда незнакомые люди встречаются на одной территории, занимаются одними делами и становятся коллективом, который в состоянии решать серьезные вопросы.


Не последний герой
Московские студенты аообещали приезжать в Себежский укрепрайон и после окончания университета
Фото предоставлено Владимиром Бумаковым

По словам Владимира Бумакова, проведенные на территории Себежского укрепрайона мероприятия уже показали, что молодым людям эта работа очень нравится:

- Участники молодежно-патриотического лагеря сказали, что даже после окончания университета они будут сюда приезжать. У нас есть мысль как-то вовлечь в эту историю нашу псковскую молодежь, потому что пока у нас есть пул желающих приехать сюда в следующем году из Москвы и из Ставрополя. Псковские ребята еще смотрят со стороны.

Но, возможно, следующие вахты на Себежской земле пополнятся и псковичами. Проект уже получил подержу регионального управления по молодежной политике. Что касается финансовых вопросов, то его авторы планируют решить их самостоятельно - не хотят «садиться на шею» Российскому географическому обществу, которое полностью взяло на себя расходы по проведению первого молодежно-патриотического лагеря на территории укрепрайона.

- Вахта состоится при любой погоде, - обещает Владимир Бумаков.

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