О наших героях переписи

В Псковской области, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Знакомимся с нашими героями переписи - переписчиками. Среди них люди разных профессий и родов занятий. Представляем переписчика 6 счетного участка в Печорском районе Добролюбову Татьяну Васильевну – исполняющего обязанности директора Паниковской основной общеобразовательной школы, которая рассказала о работе переписчика, и о том, как проходит перепись на ее участке.

- Татьяна Васильевна, Вы уже участвовали в таких крупных статистических мероприятиях, как переписи?

- Я принимаю участие во Всероссийской переписи населения в качестве переписчика первый раз, но имею опыт работы переписчиком во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.

- Чем Вас привлекла работа переписчиком?

- Работа переписчика позволяет глубже узнать жизнь родного района, его жителей. Печорский район известен тем, что на его территории проживает малочисленный народ сету. Я переписала уже порядка 20 человек этого народа, а в школе у нас учится 6 детей сету.

В ходе переписи встречаешь интересных и творческих людей, и их немало. Например, в деревне Олохово, я переписывала женщину, которая изготавливает керамические изделия по заказу Московского фарфорового завода.

По профилю своей основной работы я все время работаю с людьми. Считаю, что умение общения с людьми очень важное качество для переписчика, и оно мне очень пригодилось в этой работе. Что еще немаловажно - это дополнительный заработок, конечно же, в свободное от основной работы время.

- У Вас большой объем работы? И есть ли какие-то особенности в проведении переписи населения в вашем районе?

- Мне предстоит обойти 417 помещений в 47 населенных пунктах. Большую часть своей работы я уже проделала.

Особенность Печорского района - хуторная система, что вызывает определенные сложности. Вот примеры. Целый день понадобился для того, чтобы побывать в 4-х деревнях, при этом переписано было всего 10 человек. Или, например, известно, что такая-то деревня пустует, но побывать там обязательно надо, чтобы убедиться в этом еще раз, а вдруг там уже кто-то проживает? На все это уходит немало времени.