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Общество

О наших героях переписи

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2 ноября 2021 года, 12:44
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В Псковской области, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Знакомимся с нашими героями переписи - переписчиками. Среди них люди разных профессий и родов занятий. Представляем переписчика 6 счетного участка в Печорском районе Добролюбову Татьяну Васильевну – исполняющего обязанности директора Паниковской основной общеобразовательной школы, которая рассказала о работе переписчика, и о том, как проходит перепись на ее участке.

- Татьяна Васильевна, Вы уже участвовали в таких крупных статистических мероприятиях, как переписи?

- Я принимаю участие во Всероссийской переписи населения в качестве переписчика первый раз, но имею опыт работы переписчиком во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.

- Чем Вас привлекла работа переписчиком?

- Работа переписчика позволяет глубже узнать жизнь родного района, его жителей. Печорский район известен тем, что на его территории проживает малочисленный народ сету. Я переписала уже порядка 20 человек этого народа, а в школе у нас учится 6 детей сету.

В ходе переписи встречаешь интересных и творческих людей, и их немало. Например, в деревне Олохово, я переписывала женщину, которая изготавливает керамические изделия по заказу Московского фарфорового завода.

По профилю своей основной работы я все время работаю с людьми. Считаю, что умение общения с людьми очень важное качество для переписчика, и оно мне очень пригодилось в этой работе. Что еще немаловажно - это дополнительный заработок, конечно же, в свободное от основной работы время.

- У Вас большой объем работы? И есть ли какие-то особенности в проведении переписи населения в вашем районе?

- Мне предстоит обойти 417 помещений в 47 населенных пунктах. Большую часть своей работы я уже проделала.

Особенность Печорского района - хуторная система, что вызывает определенные сложности. Вот примеры. Целый день понадобился для того, чтобы побывать в 4-х деревнях, при этом переписано было всего 10 человек. Или, например, известно, что такая-то деревня пустует, но побывать там обязательно надо, чтобы убедиться в этом еще раз, а вдруг там уже кто-то проживает? На все это уходит немало времени.

О наших героях переписи

- Как относятся местные жители к переписи?

- В целом опрошенные мною жители к проведению переписи относятся положительно, они охотно идут на контакт, доброжелательны, и, что очень приятно, проявляют хлебосольство русского человека – угощают, кто кабачком, кто яблоками со своих садов и огородов. Считаю, что с каким настроением ты придешь в домохозяйство, тем же ответят и тебе. Есть, конечно, и отказы, но у меня их было всего 3, и то это приезжие люди, а не местные.

- Скажите, какие опасности могут подстерегать переписчика?

Во-первых, особенностью текущей переписи является сложная эпидемиологическая обстановка. На этот случай предусмотрены средства индивидуальной защиты, есть инструкция по соблюдению мер безопасности при проведении опроса, которые строго соблюдаются.

Еще из опасностей, которые могут ожидать переписчика - это собаки, на случай встречи с которыми, также есть определенные рекомендации.

- Татьяна Васильевна, Вы сами уже ответили на вопросы переписи?

Я переписалась через портал «Госуслуги» в первые дни переписи, считаю этот способ удобным, быстрым и безопасным. К сожалению, у нас не во всех населенных пунктах хорошо работает сеть «Интернет», поэтому опрос провожу в основном с помощью планшета, что также удобно и надежно, и пока он меня не подводил.

- И последний вопрос, как Вы считаете, нужно ли проводить переписи населения?

Считаю, что переписи населения проводить надо обязательно, так как на основе ответов на вопросы могут быть решены многие важные проблемы, например, с той же сетью «Интернет», мобильной связью. В блоке вопросов о наличии в жилом помещении телекоммуникаций есть вопросы об оснащенности этими видами услуг. И если большинство жителей ответят, что Интернет и мобильная связь практически отсутствуют, то, уверена, будут приняты соответствующие меры для улучшения качества этих видов услуг.

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