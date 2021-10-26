Как заставить отвечать соседей, которые паркуются на зеленой зоне? Кому жаловаться, если не устраивает уборка двора? Кто уберет автохлам, который уже врос в землю под вашими окнами? Кто ответит за окурки под окнами дома и мусор, выброшенный прямо из окон автомобилей? О борьбе за порядок в городе рассказала начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

«Зеленка» за 5 тысяч

Один их острых вопрос - парковка на газонах, зеленой зоне и детских площадках. Штрафы выросли, а жалоб меньше не стало. - Обращений много, - говорит Наталья Симонова. - Связано это с тем, что в некоторых дворах отсутствуют парковки, а жители не хотят заниматься планировкой своих территорий, чтобы места под парковочные места предусмотреть. С начала года контрольными органами уже составлено 542 протокола за парковку на зеленой зоне. Для сравнения: в прошлом году их было чуть более 370. Рост числа протоколов связан и с тем, что сотрудники управления сами активно ходят по городу, случаи такие замечают, работы объяснительную проводят. -Мы призываем жителей отправлять нам фотографии машин нарушителей. Мы реагируем на каждое обращение. Если оно подано правильно - зафиксирован номер машины, есть привязка к конкретному адресу, указано время и дата, когда машина стояла на газоне - то мы совершенно спокойно без выезда на место можем составить протокол об административном нарушении.

По номеру машины с помощью ГИБДД довольно легко удается установить владельца. За первое такое нарушение он получит штраф от 2 000 до 3 000 рублей, за повторное — от 3 000 до 5 000 рублей. - Если на первый штраф владельца автомобилей еще не обращают внимание, то на второй уже реагируют. Все-таки 5 000 рублей— это ощутимая сумма, поэтому повторные нарушения хоть и случаются, но редко. Как правило, обращения чаще приходят от жителей спальных районов: с улиц Кузбасской дивизии, Западной, Рокоссовского, Звездной, Инженерной, Алтаева. Часто - это старые дворы, где парковка изначально не была рассчитана под современную нагрузку. - Повышение штрафов дало свои плоды, - считает Наталья Симонова. - Но если дальше будет наблюдаться рост обращений граждан, то нужно выходить с инициативой об увеличение их размера. Если владелец паркует свою машину на зеленой зоне, а обращений от возмещенных соседей к контрольное управление не поступало, это совсем не повод расслабиться и продолжать это делать. Сотрудники управляли сами систематически выезжают во дворы и такие случаи фиксируют. - Даже когда нам присылают фотографии плохого качества, но в обращении указывают, что водитель систематически паркуется на этом месте, никакой сложности выехать на место и найти эту машину и ее владельца не представляется сложным.

Непростая ситуация с брошенными машинами. Владельцев автохлама тоже привлекают к административной ответственности, но сделать это в разы труднее. - К примеру, владелец машины находится в тюрьме или уехал на заработки в другой регион. За это время машине спустили колеса или разбили стекло, но хозяин даже не в курсе и получается, что он и не виновен. В любом случае, прежде всего, в таких случаях мы устанавливаем владельца, у него выясняем, почему машина брошена во дворе и когда оказывается, что человек просто не хочет выполнять требования и убирать транспорт, применяем меры.

Чей окурок?