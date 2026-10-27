Полиция раскрыла кражи с чужих банковских карт в Дно и Стругах Красных

Полицейские установили подозреваемых в двух кражах денег с чужих банковских карт. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Один случай произошел в Дно. Местная жительница взяла у знакомой карту, чтобы купить продукты, но расплатилась ею и за свои покупки. Деньги владелице она не вернула. Другой эпизод зарегистрирован в Стругах Красных.

Там мужчина нашел чужую банковскую карту недалеко от железнодорожного переезда и оплатил ею товары в магазине на сумму около четырех тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили: нашедшему чужую банковскую карту не стоит пытаться ею воспользоваться. О находке необходимо сообщить в банк или полицию, поскольку оплата покупок чужой картой может повлечь уголовную ответственность.