Андрей Маковский стал членом Общественной палаты Псковской области

Состав Общественной палаты Псковской области пополнился Андреем Маковским, который возглавляет региональное отделение Ассамблеи народов России. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на председателя палаты Александра Седунова.

По его словам, решение приняли на заседании путем голосования членов палаты.

Место в составе освободилось после того, как палату покинула Елена Синева – она стала депутатом Законодательного Собрания Псковской области.

В обязанности Общественной палаты, в частности, входит налаживание диалога между гражданами, некоммерческими организациями и органами власти.

Ее работа направлена на защиту прав жителей и общественный контроль за деятельностью государственных и муниципальных структур.