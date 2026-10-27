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Общество

Андрей Маковский стал членом Общественной палаты Псковской области

27 октября 2026 года, 16:38

Состав Общественной палаты Псковской области пополнился Андреем Маковским, который возглавляет региональное отделение Ассамблеи народов России. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на председателя палаты Александра Седунова.

Андрей Маковский стал членом Общественной палаты Псковской области

Фото редакции

По его словам, решение приняли на заседании путем голосования членов палаты.

Место в составе освободилось после того, как палату покинула Елена Синева – она стала депутатом Законодательного Собрания Псковской области.

В обязанности Общественной палаты, в частности, входит налаживание диалога между гражданами, некоммерческими организациями и органами власти. 

Ее работа направлена на защиту прав жителей и общественный контроль за деятельностью государственных и муниципальных структур.

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