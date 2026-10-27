Эксперты из Петербурга оценили работу инфекционной больницы в Пскове

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра инфекционных болезней ФМБА России посетили Псковскую областную инфекционную клиническую больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.

Визит состоялся в понедельник, 26 октября, в рамках плана работы центров по профилю «инфекционные болезни» на четвертый квартал текущего года.

Специалисты побывали в больнице и в филиале «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями». Они осмотрели взрослое и детское отделения, изучили ведение медицинской документации, заполнение регистров с данными пациентов, а также тактику лечения и порядок применения лекарств.