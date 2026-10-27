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Общество / Здоровье

Эксперты из Петербурга оценили работу инфекционной больницы в Пскове

27 октября 2026 года, 17:17

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра инфекционных болезней ФМБА России посетили Псковскую областную инфекционную клиническую больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.

Эксперты из Петербурга оценили работу инфекционной больницы в Пскове

Фото Псковской областной инфекционной больницы

Визит состоялся в понедельник, 26 октября, в рамках плана работы центров по профилю «инфекционные болезни» на четвертый квартал текущего года.

Специалисты побывали в больнице и в филиале «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями». Они осмотрели взрослое и детское отделения, изучили ведение медицинской документации, заполнение регистров с данными пациентов, а также тактику лечения и порядок применения лекарств.

Эксперты из Петербурга оценили работу инфекционной больницы в Пскове

Фото Псковской областной инфекционной больницы

По итогам проверки гости дали рекомендации по улучшению работы учреждения и маршрутизации пациентов. На встрече обсудили взаимодействие заинтересованных ведомств и возможности дистанционных консультаций с помощью телемедицины.

В пресс-службе больницы поблагодарили коллег из Санкт-Петербурга за методическую поддержку, которая помогает совершенствовать помощь пациентам региона.

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