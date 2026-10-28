Михаил Ведерников обсудил с редакторами районных газет итоги года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционную встречу с главными редакторами районных газет. Об этом он сообщил в своем канале в МАХ.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционную встречу с главными редакторами районных газет. Об этом он сообщил в своем канале в МАХ.
По словам главы региона, за чашкой чая участники обсудили вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов и региона в целом.
Губернатор также привел основные цифры 2026 года. СМИ Медиахолдинга Псковской области опубликовали 85 тысяч материалов, и 74% из них пришлось на паблики районных газет. Аудитория в социальной сети «ВКонтакте» выросла на 7%.
Общее число просмотров по всем средствам массовой информации холдинга достигло 353 млн, при этом 63% пришлось именно на районные паблики.
Михаил Ведерников отметил, что, кроме того, муниципальные редакции реализовали 7 крупных проектов. Самыми читаемыми из них стали «Держим кулачки за наших» о поддержке инициатив ТОС, «Спасибо за труд» и проект ко Дню матери «Я и мама».
Псковский губернатор также подчеркнул, что районные издания остаются главным источником доверия для жителей. Он призвал не останавливаться и продолжать развивать проекты, которые объединяют людей и показывают реальные истории.