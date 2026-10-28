Михаил Ведерников обсудил с редакторами районных газет итоги года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционную встречу с главными редакторами районных газет. Об этом он сообщил в своем канале в МАХ.

По словам главы региона, за чашкой чая участники обсудили вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов и региона в целом.

Губернатор также привел основные цифры 2026 года. СМИ Медиахолдинга Псковской области опубликовали 85 тысяч материалов, и 74% из них пришлось на паблики районных газет. Аудитория в социальной сети «ВКонтакте» выросла на 7%.

Общее число просмотров по всем средствам массовой информации холдинга достигло 353 млн, при этом 63% пришлось именно на районные паблики.