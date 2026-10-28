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Общество

Михаил Ведерников обсудил с редакторами районных газет итоги года

28 октября 2026 года, 09:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционную встречу с главными редакторами районных газет. Об этом он сообщил в своем канале в МАХ.

Михаил Ведерников обсудил с редакторами районных газет итоги года

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По словам главы региона, за чашкой чая участники обсудили вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов и региона в целом. 

Губернатор также привел основные цифры 2026 года. СМИ Медиахолдинга Псковской области опубликовали 85 тысяч материалов, и 74% из них пришлось на паблики районных газет. Аудитория в социальной сети «ВКонтакте» выросла на 7%. 

Общее число просмотров по всем средствам массовой информации холдинга достигло 353 млн, при этом 63% пришлось именно на районные паблики.

Михаил Ведерников обсудил с редакторами районных газет итоги года

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что, кроме того, муниципальные редакции реализовали 7 крупных проектов. Самыми читаемыми из них стали «Держим кулачки за наших» о поддержке инициатив ТОС, «Спасибо за труд» и проект ко Дню матери «Я и мама».

Псковский губернатор также подчеркнул, что районные издания остаются главным источником доверия для жителей. Он призвал не останавливаться и продолжать развивать проекты, которые объединяют людей и показывают реальные истории.

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