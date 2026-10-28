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Общество

Борис Елкин: Любить город – это не про обязанность, а про ответственность

28 октября 2026 года, 10:54

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин принял участие в традиционной осенней акции по благоустройству. Об этом он сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Борис Елкин: Любить город – это не про обязанность, а про ответственность

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, депутатами, сотрудниками правительства и подведомственных организаций, общественниками и участниками специальной военной операции он вышел на уборку Ботанического сада.

Спикер парламента подчеркнул, что для него это возможность личным примером показать: любить свой город – это не про обязанность, а про ответственность за место, где живешь. Кроме того, по его словам, это приносит практическую пользу.

Как бывший глава Пскова Борис Елкин знает, что уборка листьев – одна из самых затратных статей при содержании парков и скверов. Когда горожане выходят на субботник, у коммунальных служб освобождаются силы и средства на другие работы.

«Чем больше людей участвует, тем лучше для города», – отметил он. Борис Елкин поблагодарил всех, кто вышел на уборку. Председатель Собрания также добавил, что Псков стал чище и уютнее, и в этом есть вклад каждого неравнодушного псковича.

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