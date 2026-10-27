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Общество

Дорогу Гривки – Новодети в Дновском округе открыли после ремонта

27 октября 2026 года, 17:52

В Дновском муниципальном округе завершили ремонт участка автомобильной дороги Гривки – Новодети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Дорогу Гривки – Новодети в Дновском округе открыли после ремонта

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Работы шли на участке длиной 11 километров в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

На реализацию проекта направили 230 млн рублей. В ведомстве отметили, что обновленная дорога обеспечит комфорт и безопасность жителей округа, а также улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами района.

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