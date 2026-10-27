Дорогу Гривки – Новодети в Дновском округе открыли после ремонта

В Дновском муниципальном округе завершили ремонт участка автомобильной дороги Гривки – Новодети. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Работы шли на участке длиной 11 километров в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

На реализацию проекта направили 230 млн рублей. В ведомстве отметили, что обновленная дорога обеспечит комфорт и безопасность жителей округа, а также улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами района.