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Досуг / Погода

Первый снег в Псковской области ожидается после 5 ноября

28 октября 2026 года, 09:45

Жителям Псковской области стоит ждать первых снежинок в начале ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Первый снег в Псковской области ожидается после 5 ноября

Фото «Псковской правды»

По ее прогнозам, вероятность снежных осадков возрастает во второй половине первой декады месяца – ориентировочно после 5-6-го числа. Уже в начале ноября в Пскове возможны как отдельные снежинки, так и снег с дождем.

Устойчивого покрова при этом не образуется. «Он еще будет таять, потому что подстилающая поверхность даже не начала замерзать. Пока дневные и ночные температуры положительные», – отметила Тала Нещадимова.

Переход к минусовым температурам в ночные часы синоптики ожидают лишь в течение ноября. А пока регион наслаждается теплым завершением октября. Сегодня, 28 октября, столбики термометров в Псковской области поднимутся до +11 градусов.

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