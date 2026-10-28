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Происшествия / Преступление

Пять человек получили срок за хищение 16 млн рублей маткапитала через фиктивные дома под Псковом

28 октября 2026 года, 10:30

Вынесен приговор участникам организованной группы, похищавшей средства маткапитала, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Пять человек получили срок за хищение 16 млн рублей маткапитала через фиктивные дома под Псковом

Фото редакции

С февраля 2019 по март 2021 года злоумышленники заключали с владельцами сертификатов фиктивные договоры займа на строительство домов. Земельные участки при этом располагались преимущественно в Псковской области. 

В Пенсионный фонд они подавали документы с ложными сведениями о строительстве и заявления о перечислении денег. Средства материнского капитала в качестве уплаты долга и процентов уходили на счета кредитных потребительских кооперативов, подконтрольных подсудимым. Таким способом им удалось незаконно обналичить 37 сертификатов на общую сумму около 16 млн рублей.

Фигурантов признали виновными по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере, совершенное организованной группой).

С учетом позиции гособвинителя одному из подсудимых назначили 6 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Другой получил 5 лет 5 месяцев со штрафом 400 тысяч рублей и двухлетним запретом на бухгалтерскую деятельность. Третьему назначили 6 лет 5 месяцев со штрафом 450 тысяч рублей  и двухлетним запретом на деятельность, связанную с привлечением денег граждан. Еще двое приговорены к 5 годам и 4 годам 6 месяцам соответственно, со штрафами 400 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно. Отбывание наказания одной из осужденных отсрочили до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры Санкт-Петербурга в интересах России и постановил взыскать с осужденных ущерб солидарно.

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