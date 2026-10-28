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Общество

Улитки и пушкиногорский сыр: Михаил Ведерников назвал топ-продукты Псковской области

28 октября 2026 года, 10:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, какие местные продукты стоит попробовать гостям региона, а также объяснил, как фермерам получить поддержку. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Улитки и пушкиногорский сыр: Михаил Ведерников назвал топ-продукты Псковской области

Фото Елены Коноплевой

По словам главы региона, в первую очередь туристам рекомендуют попробовать местных улиток. Также Псковская область славится сыроварами: пушкиногорский сыр, по отзывам гостей, порой превосходит даже зарубежные аналоги. Кроме того, в регионе производят разнообразную продукцию из яблок – от соков и лимонадов до сидра и пюре. А в Гдове делают очень интересные мясные изделия.

Губернатор в том числе отметил, что познакомиться с этой продукцией можно не только на специализированных ярмарках. Фермерам дают площадки даже на мероприятиях другой направленности, например на региональном чемпионате по стрельбе на Кубок губернатора. Это, в частности, позволяет как можно большему числу жителей и гостей области узнать о качественных товарах и влюбиться в них.

Михаил Ведерников подчеркнул, что поддержка местных производителей – важное направление работы. В качестве ключевой меры он выделил предоставление фермерам бесплатных мест на постоянной основе на всех крупных мероприятиях региона.

Также помощь оказывается через центры «Мой бизнес» и проекты Агентства стратегических инициатив. Глава региона также заверил, что власти открыты к адресному обсуждению вопросов и всегда на связи с производителями.

Кроме того, губернатор оценил первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах, который собрал более 20 тысяч посетителей. Он отметил, что для первого раза это отличный результат, и заявил, что практика будет продолжена. В следующем году организаторы мероприятия рассчитывают на еще большее число участников.

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