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Спорт / Соревнования

Спортсмены из 10 городов России приедут на «Морозный вызов» в Псков

27 октября 2026 года, 17:00

Более 50 спортсменов и любителей зимнего плавания из 10 городов России примут участие в соревнованиях «Морозный вызов 2026» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федерации зимнего плавания Псковской области.

Спортсмены из 10 городов России приедут на «Морозный вызов» в Псков

Фото пресс-службы Федерации зимнего плавания Псковской области

Турнир, который включает чемпионат и Кубок региона по зимнему плаванию, пройдет 1 ноября на гребной базе спортивной школы «Ника» на Великой в Пскове.

На старт выйдут представители Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Обнинска, Гатчины и Костромы.

Участникам предложат три дистанции: 25 метров вольным стилем для любителей, 50 метров для спортсменов и «Моржеран» – 1 км бега плюс 25 метров плавания.

Финишерам вручат эксклюзивные медали, а тем, кто заявится на две дистанции – плавание и «Моржеран», – еще и моржика ручной работы.

Победителей и призеров в возрастных группах и в номинации «Профи-абсолют» наградят медалями и кубками. Помимо этого, предусмотрен командный зачет.

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