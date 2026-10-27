Спортсмены из 10 городов России приедут на «Морозный вызов» в Псков

Более 50 спортсменов и любителей зимнего плавания из 10 городов России примут участие в соревнованиях «Морозный вызов 2026» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федерации зимнего плавания Псковской области.

Турнир, который включает чемпионат и Кубок региона по зимнему плаванию, пройдет 1 ноября на гребной базе спортивной школы «Ника» на Великой в Пскове.

На старт выйдут представители Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Обнинска, Гатчины и Костромы.

Участникам предложат три дистанции: 25 метров вольным стилем для любителей, 50 метров для спортсменов и «Моржеран» – 1 км бега плюс 25 метров плавания.

Финишерам вручат эксклюзивные медали, а тем, кто заявится на две дистанции – плавание и «Моржеран», – еще и моржика ручной работы.

Победителей и призеров в возрастных группах и в номинации «Профи-абсолют» наградят медалями и кубками. Помимо этого, предусмотрен командный зачет.