Более 700 псковичей вышли на уборку Ботанического сада в Пскове

Масштабная уборка Ботанического сада в Пскове собрала свыше 700 человек. Об этом «Псковской правде «сообщили в Законодательном Собрании Псковской области.

Акция стала финальным мероприятием осеннего месячника по благоустройству. В ней приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель областного парламента Борис Елкин, врип главы города Станислав Стармолотов, а также депутаты, сотрудники органов власти, общественники и участники спецоперации.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области пришел на субботник вместе с сыном. По его мнению, такие акции – это не только реальная помощь коммунальным службам, но и наглядный пример заботы о малой родине. «Чем больше людей будет участвовать, тем лучше для города», – подчеркнул Борис Елкин.

Депутат Елена Синева оценила масштаб мероприятия и активность горожан. Надежда Васильева же добавила, что совместный труд помогает укрепить командный дух.

К уборке также присоединились подопечные фонда «Защитники Отечества» – участники специальной военной операции. Вице-спикер Алексей Севастьянов поблагодарил неравнодушных жителей, отметив, что благодаря им город стал чище и краше. Общими усилиями участники подготовили территории Пскова к зиме.