Прощание с отцом Олегом Тэором пройдет 28-29 октября в Пскове

Попрощаться с почетным настоятелем воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове протоиереем Олегом Тэором можно будет 28 и 29 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По данным епархии, сегодня, 28 октября, в 14:00 гроб с телом священника привезут в храм Александра Невского. С этого момента доступ к нему будет открыт круглосуточно, чтобы любой желающий мог проститься с отцом Олегом Тэора.

Отпевание назначено на 29 октября. Литургия начнется в 8:00, а само отпевание – приблизительно в 10:00. Местом проведения также станет храм Александра Невского.

После завершения церемонии тело старца перевезут на погост Выбуты для погребения.