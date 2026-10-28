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Общество

Прощание с отцом Олегом Тэором пройдет 28-29 октября в Пскове

28 октября 2026 года, 09:08

Попрощаться с почетным настоятелем воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове протоиереем Олегом Тэором можно будет 28 и 29 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Прощание с отцом Олегом Тэором пройдет 28-29 октября в Пскове

Фото Псковской епархии

По данным епархии, сегодня, 28 октября, в 14:00 гроб с телом священника привезут в храм Александра Невского. С этого момента доступ к нему будет открыт круглосуточно, чтобы любой желающий мог проститься с отцом Олегом Тэора.

Отпевание назначено на 29 октября. Литургия начнется в 8:00, а само отпевание – приблизительно в 10:00. Местом проведения также станет храм Александра Невского.

После завершения церемонии тело старца перевезут на погост Выбуты для погребения.

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