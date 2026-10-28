В Пскове ограничат движение на улице Воеводы Шуйского и в переулке Ломаный

В Пскове вводятся ограничения движения на улице Воеводы Шуйского и в переулке Ломаный. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



С 30 октября по 3 ноября для автомобилей полностью закроют участок улицы Воеводы Шуйского – от дома № 6 по улице Красных Просвещенцев до дома № 11 по улице Воеводы Шуйского. Дорога вдоль дома № 6 по Красных Просвещенцев также будет перекрыта. Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00, а ночью проезд откроют.