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Происшествия / ДТП

Двое пострадали при столкновении ВАЗ и грузовика на Северном обходе Пскова

28 октября 2026 года, 09:15

Ночью на Северном обходе в Пскове произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

Двое пострадали при столкновении ВАЗ и грузовика на Северном обходе Пскова

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

Авария произошла у временного светофора на участке ремонта дороги. ВАЗ-2106 врезался сзади в стоявший на светофоре грузовик Freightliner.

После столкновения водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в салоне.

Двое пострадали при столкновении ВАЗ и грузовика на Северном обходе Пскова

Фото: канал «Псковская сводка» в МАХ

Спасатели АСС извлекли пострадавших и передали их бригаде медицины катастроф. По предварительной информации, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Им оказали необходимую медпомощь. Решался вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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