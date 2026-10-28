Двое пострадали при столкновении ВАЗ и грузовика на Северном обходе Пскова

Ночью на Северном обходе в Пскове произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Ночью на Северном обходе в Пскове произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Авария произошла у временного светофора на участке ремонта дороги. ВАЗ-2106 врезался сзади в стоявший на светофоре грузовик Freightliner.
После столкновения водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в салоне.
Спасатели АСС извлекли пострадавших и передали их бригаде медицины катастроф. По предварительной информации, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Им оказали необходимую медпомощь. Решался вопрос о госпитализации.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.