Двое пострадали при столкновении ВАЗ и грузовика на Северном обходе Пскова

Ночью на Северном обходе в Пскове произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Авария произошла у временного светофора на участке ремонта дороги. ВАЗ-2106 врезался сзади в стоявший на светофоре грузовик Freightliner. После столкновения водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в салоне.