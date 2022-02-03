Без базара

Россияне активно осваивают онлайн-торговлю, развитие которой подстегнула пандемия. Опыт покупок в небольших интернет-магазинах и крупных маркетплейсах есть уже у многих. Более того: в новый формат переходят даже пресловутые «бабушки с овощами». Свой товар они теперь выставляют не на стихийных уличных рынках, а в специализированных группах в «ВКонтакте». «Псковская правда» узнала, как работают местные онлайн-рынки и что на них можно купить.

Свободная ниша

Практически каждый фермер Псковской области имеет страницу в социальной сети «ВКонтакте», где предлагает свою продукцию, оформляет доставку, рассказывает о новинках. Для тех же, кто не занимается массовым производством, а просто хочет продать, например, лишний килограмм огурцов, работают онлайн-рынки. Таковых в региональном сегменте социальной сети нашлось четыре: в Пскове, Великих Луках, Печорах и объединённая страница для Пскова и области. Самый многочисленный, конечно же, онлайн-рынок Пскова - более 17 тысяч подписчиков, у печорской площадки - 3 тысячи участников, у великолукской - немногим более 2 тысяч. А вот областная страница имеет чуть больше 1 тысячи пользователей.

К открытию собственных онлайн-рынков владельцев групп подтолкнуло одно и тоже — желание продать излишки выращенного на участке и отсутствие возможности для торговли на обычном базаре. «Это был 2017 год. У нашей мамы есть свой приусадебный участок и мы решили, что поскольку на рынок выезжать не можем по семейным обстоятельствам, то надо попробовать продавать излишки в интернете. Группа начала расти, стали добавляться люди, начали продавать что-то своё», - рассказала нашему изданию основатель и администратор группы «Рынок-онлайн Псков» Наталья Лебедева. Администратор группы «Рынок-онлайн Печоры» Нина Кириллова тоже создавала группу исключительно для того, чтобы продавать излишки собственного урожая. «Стоять на рынке мне было не комфортно, и я решила продавать через интернет, а идею площадки подсмотрела у «Рынка-онлайн Псков», - рассказала она.

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Владелец великолукского онлайн-рынка, с одной стороны, искал пути сбыта своей продукции, а с другой — обнаружил, что у жителей города есть запрос на появление такой площадки. «В одном из городских сообществ один подписчик написал комментарий о том, что в Великих Луках не хватает группы, где можно было бы продавать домашние заготовки, овощи с огорода или просто отдавать бесплатно те же яблоки, которые приходится выкидывать при большом урожае. Я увидел этот комментарий и полностью с ним согласился», - отметил руководитель сообщества. Перенимать опыт он отправился на аналогичные площадки других городов и регионов. «Я посмотрел, что почти в каждом городе есть такие группы и они довольно популярны, а у нас тогда было только одно крупное сообщество, которое больше напоминало барахолку», - поделился великолучанин.

Доходное место

Сегодня онлайн-рынок приносит Наталье Лебедевой небольшой доход: от 200 рублей в месяц зимой до 5000 рублей летом, с которых она платит налог, как самозанятая. Сперва все объявления о продаже чего-либо псковичка выкладывала от имени группы - так они получают больший охват пользователей. Однако по правилам социальной сети, в день сообщество может опубликовать только 50 постов и в какой-то момент оказалось, что ещё по 100-200 объявлений «зависают» в неопубликованных. Тогда Наталья открыла стену группы и дала возможность людям самостоятельно размещать свои предложения о товарах, но при этом ввела платную опцию - публикация от имени группы. «Сначала размещение объявления у меня стоило 30 рублей, но группа растёт, есть отклик от людей и теперь я подняла тариф до 50 рублей», - рассказала псковичка. Появились и рекламодатели, поэтому в группе мелькают объявления не только о продаже продуктов, но и о каких-то непродовольственных товарах и услугах. А вот владелец великолукского онлайн-рынка пока не зарабатывает на группе, а, наоборот, инвестирует в ее развитие. «Будет сезон - буду заказывать рекламу в популярных сообществах города. Надеюсь, со временем паблик выйдет на уровень, когда объявления по тематике группы будут публиковаться и зимой, как это бывает в других городах», - рассказал он «Псковской правде». Владельцы онлайн-рынков стараются сохранять тематику, во всех группах указано, что здесь ждут только объявлений о сельхозпродукции, выращенной или собранной своими руками. «Поначалу люди пытались размещать объявления и о платьях, и о машинах, я удаляла такие посты. Теперь народ уже знает, что с такими предложениями к нам не надо приходить», - подчеркнула Наталья Лебедева.

Четыре сезона

Как отмечают создатели и администраторы онлайн-рынков, спрос и предложение на них имеют ярко выраженный сезонный характер. Ранней весной начинается продажа самой разной рассады, затем появляются зелень и редис, летом - свежие овощи, ягоды, фрукты, осенью - грибы и корнеплоды. Зима же - время затишья, в основном продают комнатные растения и рыбу. «Сейчас все начнут к сезону освобождать свои подвалы и пойдёт много объявлений о продаже свёклы, морковки, картошки, заготовок», - рассказала Наталья Лебедева. Разбирают товар довольно быстро, в некоторых случаях продукция уходит буквально за пять минут. «Так бывает, когда появляется первый товар в сезоне - огурцы, помидоры, малина, вишня. К осени чуть медленнее идут продажи, кто-то смотрит, чтобы цены начали снижаться, кто-то ждёт своего продавца», - отметила псковичка. И добавила, что некоторые её продавцы имеют опыт выездов и на обычный рынок. И, по их словам, в сети торговля идёт быстрее.



В печорском онлайн-рынке тоже товары не залёживаются. «Раскупается быстро, потому что хорошая продукция, потому что товара у продавцов мало, ведь это не какие-то крупные хозяйства, а спрос большой - люди отдают предпочтение продукции с рынка», - добавила администратор площадки. За качество товара, как и на обычном рынке, всю ответственность несёт продавец. Как пояснил «Псковской правде» главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, овощи, ягоды, фрукты покупать с рук не опасно. «Яблоки у нас на приусадебных участках никто химикатами не обрабатывает - это довольно дорого. В картофеле в худшем случае могут быть нитраты, но они не могут привести к отравлению», - рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора.

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Что касается мяса и молока, то он настоятельно рекомендует приобретать такую продукцию только у проверенных продавцов, лучше - у лично знакомых. «Нужно знать, что скот здоров, что хозяин здоров, что хозяйка опрятная. Если мы говорим о мясе, то нужно понимать, в каких санитарных условиях оно разделывалось», - обратил внимание Александр Нестерук. По его словам, рыба тоже не самый безопасный товар: с одной стороны, она может быть поражена гельминтозами, а с другой, - это скоропортящийся продукт и в нём могут развиваться микроорганизмы, которые приведут к отравлению. А вот что главный санитарный врач области совсем не рекомендует приобретать на рынках, так это консервы. Он заметил, что раньше продажа заготовок и вовсе была запрещена. «Консервы приобрёл, а там - споры ботулизма. Лучше не рисковать такими вещами», - предостерёг Александр Нестерук.

Игра по правилам

На каждом рынке - свои правила, но главное одно: все владельцы групп стараются не допускать каких-либо скандалов между продавцами и покупателями. «Я считаю, что моя группа - это моё лицо. Я прочитываю все объявления, смотрю, что пишут люди. Если вижу какие-то конфликты, то стараюсь их урегулировать», - сказала Наталья Лебедева. По её словам, подписчики встречаются разные: есть случаи, когда человек критикует товар продавца, хотя сам его не покупал, есть и те, кто провоцирует конфликтные ситуации, рассчитывая, что пользователи перейдут на страницу автора негативных комментариев, чтобы посмотреть, кто же их оставил. Таким вот путём, как рассказала владелица псковского рынка, пыталась продвинуть свою страницу псковская заводчица собак. «Есть те, кто очень остро на этот негатив реагирует. У нас из группы так ушли две хорошие девочки с пирогами, сама я за пять лет уже получила иммунитет - не реагирую на подобные комментарии в мой адрес», - сказала Наталья Лебедева. В печорской группе, как уверяет администратор, конфликтов не бывает. «Мне кажется, только один раз был конфликт, когда человек продавал картошку и привёз товар не того качества. Но там тоже покупатель и продавец всё уладили», - поделилась Нина Кириллова.

Борются владельцы рынков и с мошенниками, которые периодически появляются в группах. Здесь подход разный. Наталья просматривает страницу автора объявления, обращает внимание на то, чтобы была открыта возможность написать сообщение, чтобы был указан номер телефона. Кроме того, по условиям группы продавец не может требовать предоплату. «Если просят оплатить покупку заранее, то мне подписчики сразу пишут и я уже связываюсь с продавцом», - рассказала она. На печорском рыке все объявления сначала отправляются в предложенные публикации, поэтому перед их размещением на странице Нина Кириллова просматривает каждое: говорит, что иначе от мошенников не избавиться. «Сейчас поднатаскались и уже видно, где может идти речь о мошенничестве. Это когда много продукции предлагают, оптом, или продают какие-то, например, ягоды, когда их сезон уже прошёл. Обычно я начинаю переписку с таким продавцом как покупатель и, если убеждаюсь в мошенничестве, то таких товарищей мы баним», - пояснила руководитель печорского онлайн-рынка. На этой площадке также действует правило о том, что никакой предоплаты продавец брать не может: расчёт только при передаче товара.

Цена вопроса

К вопросу ценообразования на рынках подходят по-разному. Наталья Лебедева например, не вмешивается. «Бывает, что кому-то пишут о высокой стоимости, но я не даю устраивать ругань в группе, говорю, что вы всегда можете написать продавцу личное сообщение», - отметила она. На печорском рынке могут дать рекомендацию по цене. «Если, например, продажа огурцов идёт по 60 рублей за килограмм, а тут вдруг кто-то выставляет по 15 рублей, я пишу такому продавцу, что цену стоит поднять. Точно так же как бывает предлагают цветы даром, тогда я рекомендую отдавать их хотя бы за шоколадку или поставить минимальную цену», - рассказала Нина Кириллова.

СПРАВКА Законодательство не требует уплаты налогов теми, кто продаёт небольшие партии овощей, ягод и фруктов, выращенных на собственных участках. Правда, есть несколько условий: участок не должен превышать 0,5 га и для ведения личного подсобного хозяйства должно происходить без привлечения наемных работников. В качестве подтверждения «дачного» происхождения продукции сгодится документ, выданный органом местного самоуправления или правлением садоводческого некоммерческого объединения.