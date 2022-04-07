Уехать на праздники

Еще несколько лет назад в майские праздники на пограничных пунктах пропуска выстраивались очереди из автобусов и автомобилей. Отдых в ближайшей «загранице» всегда был популярен у псковичей. Хотя кому-то в длинные выходные удавалось и слетать на моря. В этом году из-за санкций отправиться за границу уже проблематично. Но «Псковская правда» узнала, куда еще можно уехать на майские и что предлагают туристам местные турфирмы.

В Египет пешком

Сразу скажем: для любителей далеких стран хороших новостей не много. «Недавно объявили о возможности совершать перелеты в 52 страны в связи со снятием коронавирусных ограничений. Но давайте посмотрим, кто реально поставит самолеты», - говорит председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. По ее словам Молдавия, куда разрешены полеты, уже объявила, что «наши самолеты она принимать не готова и, соответственно, не будет сама совершать авиарейсы в наши города». «Поэтому давайте смотреть, что решат по поводу неба. Пока страховки не продлевают, отзыв самолетов не прекращают», - призвала Светлана Баранова. С ней солидарен и руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов. «В зарубежные страны, в тот же Египет, никто сейчас не отправит. Самолетов нет в стране. Пешком люди в Египет не пойдут. Поэтому ждем, когда наши власти решат вопрос», - рассказал «Псковской правде» Александр Ефимов.

Однако, по его словам, перспективы все-таки есть. «Египет и Турция готовы продолжать сотрудничество с нашей страной. Поэтому надеемся, что туда полеты возобновятся. Либо это будут стыковочные рейсы, либо рейсы этих стран», - пояснил он. В тоже время турфирма «Отдых круглый год» уже отправляла своих клиентов в Египет из Москвы на российских авиалиниях по «приемлемым» ценам. Правда, сейчас стоимость таких туров повышается. Но директор компании Татьяна Калинина связывает это, прежде всего, с высоким сезоном, когда «еще нет жары, но море теплое». Также возможно повышение цен и на Турцию, поскольку туда планируются регулярные авиарейсы. «Еще на майские можно полететь в Арабские Эмираты на иностранных авиакомпаниях. Открыты Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Таиланд. Еще есть Армения, Азербайджан», - сообщила она. Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова надеется на то, что резко подскочившие цены на туры в Турцию еще упадут. «Стоимость туров должна снизиться с учетом того, что рубль выравнивается, - поясняет она. - Турцию клиенты спрашивали. Но цены - это был просто космос в начале марта, что-то не сопоставимое с реальностью! Более того, Египет открыт, но продажи приостановлены, потому что египетские коллеги переформатируют отели - будут разводить россиян и украинцев. Поэтому мы решили взять паузу до конца апреля». Не удалось избежать и проблем с ранним бронированием. Правда, как отмечают представители псковских турфирм, практически все вопросы удается решить. По словам президента «АСТУР» Гелены Самохваловой, забронированные на май зарубежные туры турфирмам пришлось «перебронировать». «Многие быстро сменили направления, пока цены не выросли, чтобы это не ударило по кошельку наших граждан. В основном все это быстренько перебронировали на внутренние направления», - пояснила Гелена Самохвалова. «Наши постоянные клиенты все забронировали заранее (мало кто из постоянных бронируется впритык). Поэтому с ними мы также решаем вопрос о переносах. Брони на май и июнь пока не перебронируем, просто ждем. Поставят турецкие авиалинии — будем узнавать все условия, чтобы перенести эти туры, потому что многие хотят лететь. Ковид всех немного закалил», - рассказала Татьяна Калинина.

Вместо Эстонии - Белоруссия

Успешно стартовавшие в конце 2021 года автобусные туры из Пскова в Эстонию - тоже пока под вопросом, хотя группы набраны. Невозможно точно сказать, состоятся ли намеченные на начало мая поездки. «Все зависит от ситуации на границе и политической ситуации. Политическая ситуация бьет по туризму. Если в Эстонии разбили стекло в машине с российскими номерами, то следующие русские туристы очень задумаются, ехать туда или не ехать, даже если границу не закроют», - говорит Александр Ефимов.