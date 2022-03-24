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Экономика

Цены на автопилоте

Стоит ли опасаться дефицита автозапчастей?

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Максим Андреев
24 марта 2022 года, 12:11
Фото: Александр Сидоренко
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Из-за введения санкций и резкого роста курсов доллара и евро в России стремительно растут цены на запчасти. «Псковская правда» пообщалась с представителями автосервисов и специализированных магазинов и узнала, на что они рассчитывают в грядущей борьбе с «гаражными» конкурентами.

«Цены от барабана ставят»

Дистрибьюторы автомобильных комплектующих в один голос уверяют, что не стремятся нажиться на ажиотаже, а лишь вынуждены следовать за курсом валюты. По словам Александра Ольшанского, заместителя директора по оптовым закупкам гипермаркета запчастей «Автокада Рус», рост цен на запчасти импортного производства составил 25-30%. «Отечественные запчасти тоже подорожали, но не так сильно», - отмечает он.

Вячеслав Горошанов, гендиректор сети магазинов автозапчастей «Регион 60», отмечает, что цена на импортные детали и расходники с начала марта уже выросла в 2-3 раза. «В первую очередь масла дорожают», - говорит он. Что касается принципов ценообразования у поставщиков, то, сетует Вячеслав, наблюдается «истерика»: «Все цены от барабана ставят, не знают, приедет к ним товар или нет». Руководитель компании «Регион 60» уверен: многим псковским автолюбителям в скором времени придется перейти на «запчасти похуже».

Цены на автопилоте

Фото Александра Сидоренко
В ООО «ТСКА», которое специализируется на ремонте глушителей, тоже отмечают рост цен на расходники в диапазоне от 10% до 30%. «Трубы, элементы выхлопной системы, - все подорожало. Это же цветной металл, сталь. Кремниевый материал - и вовсе стал стоить в 2-3 раза больше», - рассказывает Евгений Трефилов, гендиректор компании.

Что касается ассортимента, то пока в псковском гипермаркете автозапчастей большая часть товара в наличии, уверяет Александр Ольшанский: если и есть дефицит, то это какой-то эсклюзив, который и раньше надо было специально заказывать и ждать. Кроме того, отмечает он, «могут быть сложности с оригиналами, но это временно»: пока не выстроятся заново логистические цепочки. Представитель «Автокада Рус» констатирует, что если раньше заказанные запчасти приходили в Псков в течении двух недель, то теперь ждать придется месяц.

«Мы все-таки гарантию даем»

Эксперты призывают не пытаться «закупиться запчастями на всю жизнь», тем самым подливая масло в огонь ажиотажного спроса и провоцируя появление дефицита. Но в то же время советуют запастись особо изнашиваемыми расходниками. В их числе - рулевые тяги и шаровые опоры, свечи зажигания и накала, фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы и подшипники. Стоит задуматься и о покупке «запасного» аккумулятора, если штатный уже выработал значительную часть ресурса.

Кроме того, интернет полон советами пока есть возможность сделать это по приемлемым ценам, устранить технические проблемы с автомобилем. По крайней мере - поменять моторное масло и смазку в трансмиссиях. А то и заменить изношенные элементы коробки передач.

Цены на автопилоте

Фото Александра Сидоренко
Спрос на услуги автосервиса и запчасти, отмечает Вячеслав Горошанов, растет. Впрочем, он затрудняется сказать точно, в какой степени это связано с кризисными ожиданиями псковичей: все-таки весна - время высокого сезона для автосервисов. Но уверен: «Кто знает [что лучше подстраховаться] - тот уже прибежал».

Евгений Трефилов, напротив, отмечает, что несмотря на начало «высокого сезона», многие пока предпочитают делать незначительный ремонт: «Что-то по мелочи подварить». «Цену узнают — и сразу говорят: «Ой, надо наверное подождать». Тем не менее, он рассчитывает, что его клиенты «в гаражи» не уйдут, поскольку официальный сервис имеет неоспоримое преимущество: «Мы все-таки гарантию даем».

ОПРОС «ПП»

«Псковская правда» задала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» вопрос: «Как вы отреагируете на подорожание услуг автосервисов?» Ответы разделились следующим образом:

44% - «Пойду «в гаражи», искать где подешевле»

40% - «Начну учиться чинить машину сам или буду обращаться к знакомым»

16% - «Продолжу пользоваться услугами официальных дилеров и брендовыми сервисами»

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