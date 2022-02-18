Таблетки от жадности

Соцсети полны сообщений об исчезновении из продажи лекарств, БАДов и витаминов. Высказывается мнение, что это может быть связано с тем, что ряд популярных препаратов не прошел перерегистрацию на территории РФ. «Псковская правда» выяснила, соответствует ли это действительности, и каких именно лекарство не хватает в псковских аптеках.

«По причине значительного роста спроса»

Информация о нехватке или исчезновении с витрин российских аптек тех или иных лекарств появляется достаточно регулярно. Так, в апреле 2021 года несколько крупных фармацевтических ассоциаций заявили, что из-за изменения правил госзакупок стратегически значимых препаратов (в их перечень входят 215 позиций) в России может возникнуть дефицит лекарств, а некоторые игроки и вовсе покинут рынок.

В декабре 2021 года Всероссийский союз пациентов сообщил, что в России наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими заболеваниями. В общественной организации предположили, что на эти препараты возник повышенный спрос, поскольку их рекомендовали для лечения коронавируса. 10 февраля 2022 года стало известно, что фармацевтическая компания Bausch Health уведомила российских дистрибьюторов о дефиците лекарства «Конвулекс». Производитель объяснил это уменьшением поставок в связи со снижением Минздравом и Федеральной антимонопольной службой предельной цены на препарат. Наконец, 16 февраля в ответ на многочисленные публикации СМИ о дефиците популярного антидепрессанта «Золофт» Росздравнадзор сообщил, что препарат появится в российских аптеках только во втором квартале 2022 года. По информации ведомства, «сейчас наблюдаются временные задержки его поставок по причине значительного роста спроса на лекарство в других странах».

«Бывает, что случаются перебои»

Наталья Федоровская. «Рядовые» фармацевты и провизоры проблемы не видят. «Как правило, бывают перебои с поставкой препаратов от давления и противовирусных, но вызвано это скорее высоким спросом на эти лекарства в определенное время года. Бывает, что случаются перебои из-за того, что ведется перерегистрация препаратов, это случается ежегодно. А может быть, дело в том, что не заключили вовремя договор о поставке», - рассказала «Псковской правде» фармацевт одной из псковских аптек Руководители аптечных сетей подтверждают эти выводы. Светлана Жонина, директор насчитывающей в Псковской области 29 точек аптечной сети «Фармия», говорит, что на прилавках «всегда что-то, да отсутствует». Причины могут быть разные: большой спрос, снижение объемов производства препарата, уменьшение объемов закупок, связанное с ужесточением законодательства, в результате которого у аптечной сети больше нет условий для хранения конкретного лекарства.

Впрочем, подчеркивает Светлана Жонина, «рынок насыщен дженериками и аналогами, если постараться, всегда можно что-то предложить: это врач должен делать, но и наши работники могут. Наименований настолько много, всегда есть альтернатива». Проблема, по ее словам, в том, что «покупатели хотят импортное - и всё». Либо наотрез отказываются от альтернативных вариантов. Хотя по тому же «Золофту», уверяет директор «Фармии», «есть целая куча аналогов, в том числе импортных. Тот же препарат, только другой производитель».

«Сидят на телефонах и выпрашивают»

Наталия Иванова, директор ГУП «Фармация», согласна с коллегой: «Это регулярно происходит - что-то пропадает, потом появляется». Обычно исчезновение препарата из оборота связано с проблемами с сырьем или же с невыгодными для поставщиков государственными ценами. , директор ГУП «Фармация», согласна с коллегой: «Это регулярно происходит - что-то пропадает, потом появляется». Обычно исчезновение препарата из оборота связано с проблемами с сырьем или же с невыгодными для поставщиков государственными ценами. Впрочем, бывает, что дефицит возникает из-за повышенного спроса. «Год назад из-за ажиотажа, связанного с пандемией, пропали антибиотики, кроверазжижающие, противовирусные препараты, - рассказала Наталия Иванова. - Случается, что из-за спроса препарат «вымывается» у поставщиков в масштабах всей России. Тогда наши менеджеры по закупке сидят на телефонах и выпрашивают хоть сколько-то упаковок».

Исчезновение «Конвулекса» сейчас у всех на слуху. «Золофта» тоже, но он не так активно участвует в коммерческих продажах. Это не тот препарат, который каждый второй выписывает Наталия Иванова, директор ГУП «Фармация»

По информации директора «Фармации» сейчас в ее сети из 12 аптек, в основном расположенных в районах Псковской области, отсутствуют «Феназепам, «Финлепсин», глазные капли «Лекролин», антибиотик «Флемоксин», «Пульмикорт» в дозировке 0,5 миллиграмм, «АЦЦ» по 200 микрограмм, сиропы от аллергии «Лоратадин» и «Кларисенс». «Это из известных препаратов, - поясняет Наталия Иванова. - Есть и более редкие. Исчезновение «Конвулекса» сейчас у всех на слуху. «Золофта» тоже, но он не так активно участвует в коммерческих продажах. Это не тот препарат, который каждый второй выписывает».

«Определяем эмпирическим путем»

Механизм исчезновения лекарств, не прошедших государственную перерегистрацию, «Псковской правде» разъяснила Татьяна Кузьмина, директор государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области «Управление фармации» (в его задачи входят закупка льготных лекарств и обеспечение ими граждан, а также мониторинг обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории области). «До конца года производители должны были перерегистрировать лекарственные средства. Те, которые не прошли эту процедуру - исключаются из государственного реестра и, соответственно, уже не могут иметь хождение на территории Российской Федерации», - рассказала она.

Списка препаратов, не прошедших перерегистрацию, нет. Мы каждый раз эмпирическим путем определяем, какое лекарство исчезло из реестра. И никто не скажет, почему: не прошло перерегистрацию или у производителя какие-то сложности Татьяна Кузьмина, директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации»