Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой»: «Я бы не сказал, что этот проект – супердоходный»

Покупка расположенной в самом сердце Пскова ТЭЦ для приспособления ее под жилье в 2016 году стала настоящей сенсацией. Тем более, что проектированием занималась архитектурная компания с мировым именем. В интервью «Псковской правде» инвестор и застройщик Сергей Чекрышов рассказал о «подводных камнях» проекта, о его уникальном «ядре» и перспективах создания в нем «камерного театра», а также о своих новых планах.

«Все достаточно случайно»

- Мы, как строительная компания [«Эликон» - «ПП» ], искали возможность реализовать масштабный инвестиционный проект. И когда этот объект был нами выкуплен, мы обратились к архитекторам с вопросом, как его можно использовать. Потому, что помимо желания, есть еще нормативы, достаточно жесткие. Когда архитекторы получили такую задачу, тут сработало все – и профессионализм, и амбиции. И они предложили нам вариант приспособления именно ТЭЦ именно под жилье.

Псковская теплоэлектростанция (ТЭЦ-18) была построена в 1926-1930 годах по плану ГОЭЛРО. Является единственным в Пскове примером производственного здания в стиле конструктивизма.

- Ну, это не уникальная мысль. На самом деле еще в 2006 или в 2007 году ТЭЦ собиралась покупать одна крупная эстонская компания.

- «Крупная эстонская» – это вы имеете в виду «псковско-эстонская»?

- Нет, достаточно крупная компания из Эстонии, она занимается недвижимостью по всей стране. Я об этом узнал, когда там по своим другим проектам общался. Они сказали: да, мы рассматривали приобретение псковской ТЭЦ именно для проекта приспособления.

Потом, предпоследний собственник, - мы же покупали уже через третьи руки по сути дела эту ТЭЦ, - тоже говорил, что они рассматривали вариант использования здания под жилье. Такая недвижимость в центре города всегда востребована.

- Проектированием занималась питерская «Студия 44» - компания с мировым именем. Как получилось привести их в Псков?

- Все очень интересно вышло. Я просто выбрал в интернете через Союз архитекторов Санкт-Петербурга 10 топовых компаний. Хотелось привлечь действительно серьезных архитекторов, так как объект сложный. Стал обзванивать эти компании. Одной из них как раз была «Студия 44». Но я вообще не знал, кто они такие.