Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой»: «Я бы не сказал, что этот проект – супердоходный»

Но как только ты начинаешь вовлекать в этот атриум другие проекты… Мы встречались с Елизаветой Барышниковой [директор Псковской областной филармонии - «ПП»], ей очень понравилось, она говорит, что это мог бы быть шикарный камерный театр. Такое событийное пространство для всего, что угодно: каких-то встреч, концертов, спектаклей.
Причем эта площадка лофтовая: интересная, необычная. Нам звонили архитекторы из Москвы, говорят: «Когда вы запустите здание, мы готовы у вас этот атриум арендовать. У нас проходят архитектурные симпозиумы, нам было бы интересно здесь их проводить».
Есть моменты, которые на сегодня не совсем устраивают нас в проекте Явейна. И он тоже это знает. Поэтому мы находимся в поиске. Но так, чтобы не сильно отходить от проекта, а, может, добавить какие-то еще дополнительные функции.
- Можете назвать финальную стоимость проекта?
- Смотрите, проект состоит из нескольких этапов. В принципе, первые три мы уже реализовали. По большому счету, сейчас два дома в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой», - «Патио» и «Курдонер», - уже построены. Люди там уже живут, им нравится.
Бывшее административное здание ТЭЦ, которое стоит на набережной, мы запускаем в марте 2022 года. Там на четырех этажах будут апартаменты для туристов, а на первом - кафе и бар. Мы тем самым обозначим, что проект стартует, оформляется набережная, причем не какими-то временными объектами, а стационарными, которые и должны быть на набережной.
Остается только здание ТЭЦ. На сегодняшний момент все его строительные конструкции сделаны на 99%. В том году там отработал башенный кран, мы залили все монолитные конструкции, внешние контуры здания уже существуют. По сути дела, остаются только небольшие внутренние работы и отделка.
Последний этап – принять решение по окончательным изменениям и достроить это здание.
- Но вы можете назвать совокупный объем вложений? Начиная с покупки здания и заканчивая проектом, строительными работами?
- Здесь как… В жилое здание ты деньги привлекаешь, но ты же эти деньги возвращаешь, через продажу и так далее. В общем, полмиллиарда инвестиций. Такая сумма.
- Учитывая, что рос в цене и квадратный метр, вы довольны тем уровнем прибыли, который сейчас вырисовывается?
- Я скажу так: если бы это было построено в те сроки, которые мы изначально планировали, то, возможно, да. Но на сегодняшний момент сроки увеличились, затраты увеличились, растут цены на материалы. Я бы не сказал, что этот проект – супердоходный. Я бы сказал, что он на грани доходности.
Такой же дом «Патио» в Москве или Санкт-Петербурге стоил бы 500 тысяч за метр. Мы сейчас продаем 130-140 тысяч за метр. Разница с землей, согласен, есть, но она не такая колоссальная.
Мы строим из качественных материалов: отделывали свои здания ригельным кирпичом, ставили деревянные окна ручной по сути дела работы. Поэтому и продажная стоимость здания для Пскова высока. Но она не высока в среднем по России. Для тех же питерцев и москвичей эта цена просто смешная. Особенно при том качестве, которое они видят здесь.
- Извините, но это очень по-псковски! Никто у нас не говорит, какой у него успешный проект, все немножко жалуются...
- Вы поймите, вот я сейчас возьму такой объем денег, положу в банк. Если торговаться, это будет, грубо, 8-9% годовых. А в нашем проекте, чтобы заработать 8-9% годовых, надо очень сильно потрудиться.
- Вы не жалели, что вообще ввязались в такой проект?
- Не знаю… Я бы не ответил на это однозначно. Честно скажу. Не сказал бы, что жалею, не сказал бы, что не жалею. Не знаю. Надо дождаться конца.
- Какой процент квартир уже продан и какова география ваших покупателей?
- Я бы сказал так: квартиры заканчиваются. В одном доме осталось 2 или 3, в другом -буквально последняя десятка квартир. Практически каждый день идут заявки, мы их отрабатываем. Если такая динамика сохранится, то ко второму кварталу 2022 года квартир не останется. И я думаю, что таких квартир вообще больше не будет в городе.
А что касается географии… Когда мы рассчитывали проект, то предполагали, что здесь будет больше псковских, скажем так, удачливых семей. Кто-то будет детям покупать, кто-то родителям. Но неожиданно получилось, что квартиры стали покупать люди из Челябинска, Петрозаводска, из Москвы очень много покупателей, из Франции, Сербии, Латвии. География обширная.
- Навскидку можете сказать, какой процент понаехавших, какой - псковичей?
- Думаю, псковичей 25%.
- У вас, очевидно, будет собственная управляющая компания?
- Сейчас договорились с одной псковской управляющей компанией. Не могу сказать, что я доволен. На сегодняшний момент к ним много замечаний. Но многие купили квартиры в качестве «дач» и не заинтересованы в высоком обслуживании. Поэтому его цена у нас компромиссная: 50 рублей за квадратный метр. При таких территориях, при таких объемах зеленых зон, парковочных мест, ворот открывающихся и так далее, это, конечно, не много.
Было собрание жильцов одного дома, где прозвучало: «Давайте мы создадим собственную управляющую компанию». Я, как застройщик, считаю: лишь бы было хорошо, лучше, чем сейчас есть. Но когда я задал вопрос, кто будет покупать оборудование, - газонокосилки, машины для чистки снега, перфораторы, дрели и так далее, - ответа на свой вопрос я не получил. Люди не представляют, что такое самостоятельное управление.
- То есть, о каком-то сервисе, для Пскова не свойственном, речь не идет? Консьерж, уборка в квартирах?
- Когда основное здание ТЭЦ будет запущено, мы постараемся заняться управлением всем комплексом целиком, в одной концепции. Тогда это будет разумно, целесообразно, экономически обосновано. У нас есть еще территория в Финском парке, достаточно большая. И на эти два проекта мы будем создавать свою управляющую компанию.
- В соцсетях обсуждалось, что территория ЖК будет закрытой. Это так, или все-таки будет какой-то сквозной проход с Советской улицы на набережную?
- В связи с корректировкой функций ТЭЦ мы рассматриваем возможность, что откроем этот проход. Думаю, что для города это будет серьезное, знаковое решение. Явейн это очень хочет сделать. И у нас тоже есть идеи, есть коммерческий интерес. Конечно, это поменяет ситуацию с потоками людей в центре.
- У вас нет в планах взять еще какой-то промышленный объект и запустить проект по приспособлению, реновации?
- У нас сейчас есть площадка разработки – это Финский парк. Двор Лапина, известный у горожан как «Цыганский дом», прилегающие к нему склады. Мы этим проектом очень активно занимаемся, стоит задача к концу 2022 года его запустить. Здесь будет комплекс апартаментов, детский центр. Возможно, небольшой гастропарк. Как раз для всех отдыхающих в Финском парке. Первые проработки уже есть, интересно получается.